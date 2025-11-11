Bauernregel: "Ist Martini klar und rein, ..."

Der 11. November ist ein sehr wichtiger Tag im Bauernkalender. Anhand des Wetters am Heiligen Martin wurde vorhergesagt, wie der restliche Winter werden wird.

Am 11. November startet nicht nur die Faschingszeit, sondern es wird der Heilige Martin gefeiert. Im Bauernkalender ist dieser ein sehr wichtiger Tag für den restlichen Winter.

Wenn am St. Martin sonnig ist und warme Temperaturen herrschen, dann kommt der Winter sehr schnell:

Ist Martini klar und rein, bricht der Winter bald herein.

Wenn’s Laub nicht vor Martini fällt, kommt eine große Winterkält’.

Sankt Martin Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein.

Schon nach der Allerheiligenmiss ist der Bauer des Winters gewiss; wenn er dann noch nicht kommen mag, dauert es nur bis Martinitag.

Doch wenn am St. Martin schneit, sind sich die Bauernregeln eher uneinig. Eine Regel sagt einen milden Winter vorher:

Martini enter "n I[nn] wirft der Winter hin (liegt am St. Martins Tag Schnee am Ostufer des Inns bei Rosenheim wird der Winter mild)

Wenn die Martinsgänse auf dem Eise geh’n, muss das Christkind im Schmutze steh’n.

Laut einer anderen Regel wird der Winter kalt:

Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und hart.

Wer lieber einen milden Winter haben will, soll auf einen nebeligen 11. November hoffen:

Wenn an/nach Martini Nebel sind, wird der Winter meist gelind.

Wettervorhersage für den Dienstag

Doch wie wird das Wetter am Dienstag? Über den Niederungen und in den Tälern liegen am Dienstag zunächst recht verbreitet Nebel und Hochnebel, abseits davon ziehen hohe Schleierwolken über den Himmel.

Später setzt sich vielerorts die Sonne durch, jedoch ziehen mit einer Störungszone im Norden und Osten zeitweise wieder ein paar dichte Wolkenfelder über den Himmel und mitunter sind kurze Schauer möglich. Die Schneefallgrenze steigt auf rund 1.800 Meter Seehöhe. Die Frühwerte liegen zwischen minus fünf bis plus vier Grad und erreichen je nach Sonne sechs bis zwölf Grad.