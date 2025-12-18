Neuer Umfrage-Rekord für Kickl bei Kanzlerfrage

Den FPÖ-Chef würden derzeit 33 % direkt auf den Kanzlersessel wählen.

Woche für Woche fragt die Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 ab, wen die Österreicherinnen und Österreicher direkt zum Bundeskanzler - oder eben zur Bundeskanzlerin - wählen würden (1.000 Befragte vom 15. bis 16. 12. 2025). Diese Frage ist zwar fiktiv, da es eine Kanzlerwahl in Österreich nicht gibt - sie zeigt aber sehr gut die Zugkraft des jeweiligen Spitzenpersonals:

© oe24

Nun, dass Herbert Kickl das Ranking auch hier anführt, ist wenig überraschend: Das ist seit 2023 so. Doch diesmal erreicht Kickl in den Rohdaten 33 % - das ist der beste jemals gemessene Wert für den FPÖ-Chef. Und das, obwohl Kickl seine Kanzler-Chance Anfang des Jahres nicht genutzt hatte und mit der Bildung einer Regierung gescheitert war.

Doch der Ruf der Ampel-Koalition ist einfach zu schlecht: Und so würden nur 12 % den amtierenden Regierungschef Christian Stocker direkt wählen (+2) - und gar nur 9 % (-2) SPÖ-Chef Andreas Babler.

Nicht viel besser für die Ampel sieht es bei der aktuellen Sonntagsfrage aus:

© oe24

Wäre am Sonntag eine Nationalratswahl, die FPÖ wäre klar Nr. 1: Lazarsfeld rechnet einen Wert von 38 % hoch, SPÖ und ÖVP kämen hingegen nur noch auf jeweils 18 %. Die NEOS würden mit 9 % demnach hinter die Grünen (11 %) zurückfallen, die KPÖ wäre nicht im Nationalrat.