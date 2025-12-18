Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Stocker Kickl
© APA/HELMUT FOHRINGER

Parteien

Neuer Umfrage-Rekord für Kickl bei Kanzlerfrage

18.12.25, 22:30
Teilen

Den FPÖ-Chef würden derzeit 33 % direkt auf den Kanzlersessel wählen.

Woche für Woche fragt die Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 ab, wen die Österreicherinnen und Österreicher direkt zum Bundeskanzler - oder eben zur Bundeskanzlerin - wählen würden (1.000 Befragte vom 15. bis 16. 12. 2025). Diese Frage ist zwar fiktiv, da es eine Kanzlerwahl in Österreich nicht gibt - sie zeigt aber sehr gut die Zugkraft des jeweiligen Spitzenpersonals:

251218kanzler
© oe24

Nun, dass Herbert Kickl das Ranking auch hier anführt, ist wenig überraschend: Das ist seit 2023 so. Doch diesmal erreicht Kickl in den Rohdaten 33 % - das ist der beste jemals gemessene Wert für den FPÖ-Chef. Und das, obwohl Kickl seine Kanzler-Chance Anfang des Jahres nicht genutzt hatte und mit der Bildung einer Regierung gescheitert war.

Doch der Ruf der Ampel-Koalition ist einfach zu schlecht: Und so würden nur 12 % den amtierenden Regierungschef Christian Stocker direkt wählen (+2) - und gar nur 9 % (-2) SPÖ-Chef Andreas Babler.

Nicht viel besser für die Ampel sieht es bei der aktuellen Sonntagsfrage aus:

251218sonntag
© oe24

Wäre am Sonntag eine Nationalratswahl, die FPÖ wäre klar Nr. 1: Lazarsfeld rechnet einen Wert von 38 % hoch, SPÖ und ÖVP kämen hingegen nur noch auf jeweils 18 %. Die NEOS würden mit 9 % demnach hinter die Grünen (11 %) zurückfallen, die KPÖ wäre nicht im Nationalrat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden