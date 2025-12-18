Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Heuballen
© Symbolbild/Getty Images

Tirol

Tragisch: Heuballen fällt runter - und tötet Landwirt

18.12.25, 18:01
Teilen

Ein 67-jähriger Landwirt ist Donnerstagnachmittag im Tiroler Kössen (Bezirk Kitzbühel) in einem Stadel von einem herunterstürzenden Heuballen getroffen und tödlich verletzt worden.  

 Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit dem Füttern von Tieren beschäftigt gewesen, als einer von drei übereinanderstehenden Heuballen zu Boden stürzte, teilte die Polizei mit. Der 67-Jährige wurde von den Rettungskräften reanimiert, erlag seinen schweren Verletzungen jedoch noch an Ort und Stelle.

Der Österreicher hatte nach dem Unfall noch seinen Sohn verständigen können, der über seine Mutter wiederum die Rettungskette veranlasste. Die Ursache für das Herabstürzen des Heuballens war vorerst unklar. Neben zwei Polizeistreifen stand auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden