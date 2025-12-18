Tragisch: Heuballen fällt runter - und tötet Landwirt

Ein 67-jähriger Landwirt ist Donnerstagnachmittag im Tiroler Kössen (Bezirk Kitzbühel) in einem Stadel von einem herunterstürzenden Heuballen getroffen und tödlich verletzt worden.

Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit dem Füttern von Tieren beschäftigt gewesen, als einer von drei übereinanderstehenden Heuballen zu Boden stürzte, teilte die Polizei mit. Der 67-Jährige wurde von den Rettungskräften reanimiert, erlag seinen schweren Verletzungen jedoch noch an Ort und Stelle.

Der Österreicher hatte nach dem Unfall noch seinen Sohn verständigen können, der über seine Mutter wiederum die Rettungskette veranlasste. Die Ursache für das Herabstürzen des Heuballens war vorerst unklar. Neben zwei Polizeistreifen stand auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.