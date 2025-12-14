Inter neuer Tabellenführer - Napoli verlor, Milan remis

Inter Mailand hat am Sonntag Platz eins in der italienischen Fußball-Serie-A übernommen.

Die "Nerazzurri" feierten gegen Genoa einen 2:1-Auswärtssieg und profitierten von Napolis 0:1 bei Udinese und AC Milans Heim-2:2 gegen Sassuolo.

Neuer Spitzenreiter

Inter liegt nun mit 33 Punkten vor Milan (32) und Napoli (31.). Yann Bisseck (6.) und Lautaro Martinez (38.) trafen für den neuen Spitzenreiter, Genoas Tor durch Vitinha (68.) war für die Hausherren zu wenig.

Doppelpack von Davide Bartesaghi

Napoli verlor durch ein Tor von Jurgen Ekkelenkamp (73.). Für Milan war ein Doppelpack von Davide Bartesaghi (34., 47.) zu wenig.