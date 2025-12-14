Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
WSG Tirol will gegen 1:2 in Hartberg Protest einlegen
© gepa

Liga-Aufreger

WSG Tirol will gegen 1:2 in Hartberg Protest einlegen

14.12.25, 17:54
Teilen

Aufregung nach der letzten Bundesliga-Runde vor der Winterpause: Die WSG Tirol will offenbar bei der Fußball-Bundesliga einen Protest gegen die Wertung der 1:2-Auswärtsniederlage am Samstag gegen den TSV Hartberg einlegen.

Grund ist die Situation rund um die Einwechslung von Lukas Fridrikas - der Hartberg-Stürmer musste im Zuge eines Dreifach-Wechsels noch getapt werden und kam deshalb mit einer Verzögerung von mehreren Sekunden auf den Platz, und das, während die Partie schon wieder lief, wie TV-Bilder zeigten.

Umstrittene Einwechslung von Elfer-Herausholer Fridrikas

Fridrikas holte unmittelbar nach seinem Eintausch einen Elfer für Hartberg heraus, der zum 2:1-Endstand führte. WSG-Sportchef Stefan Köck sagte zu Sky, in den Regeln sei klar festgehalten, dass ein Spieler nur bei einer Unterbrechung ins Spiel genommen werden könne: "Fridrikas wurde aber während unseres Angriffs aufs Spielfeld gewunken und hat wenige Sekunden später den Elfmeter herausgeholt. Somit ist das aus unserer Sicht ein Regelbruch, durch den wir einen klaren Nachteil hatten."

Vorerst gab es in dieser Angelegenheit auf APA-Anfrage weder von WSG-Seite noch von der Liga eine Stellungnahme.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden