Babylon Berlin
© Screenshot

Hit-Serie

"Babylon Berlin" - So wird die letzte Staffel

03.12.25, 08:47
Dreharbeiten zu letzter "Babylon Berlin"-Staffel beendet. Handlung spielt im Februar 1933.

 Die Dreharbeiten zur fünften und letzten Staffel der Erfolgsserie " Babylon Berlin " sind abgeschlossen.

Bewährtes Team

Die Drehs seien beendet, ein  Erstausstrahlungstermin  stehe aber noch nicht fest, teilte die ARD-Tochter Degeto auf Anfrage mit. Die Produktion der acht Folgen der finalen Staffel hatte im Oktober 2024 begonnen. Wie bei den bisherigen Staffeln stammen die Drehbücher von den Regisseuren und Autoren Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer.

Machtergreifung

Die finale Staffel beruht laut Degeto auf dem Roman "Märzgefallene" von Volker Kutscher. Die Handlung spielt im Februar 1933, in der Zeit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten. In den Hauptrollen sind unter anderem wieder Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen.

