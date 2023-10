'Babylon Berlin': So heftig wird die 4. Staffel

Neue Folgen der teuersten deutschen Produktion.

Auf Sky lief die vierte Staffel des Serien-Hits "Babylon Berlin" bereits Anfang November 2022; nun ist sie in der ARD zu sehen. Bereits seit dem 29.9. sind die ersten Folgen schon in der ARD Mediathek zu finden. Im linearen TV jeweils in Doppelfolgen (3. und 4.10. gegen 22:00)

Das passiert in Staffel vier

Selbst dem enthusiastischsten Nachtmenschen vergeht bei der Aussicht die Lust aufs Tanzen: Die Nationalsozialisten beginnen in der neuen Staffel von "Babylon Berlin", nach mehr Macht zu greifen. Während Unsereiner weiß, was kommen wird, sind die Ermittler Gereon Rath (Volker Bruch) und Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) mittendrin in den krisengebeutelten Anfängen der 1930er-Jahre - und tanzen in einer mitreißenden vierten Staffel trotzdem weiter. Am Ende stellt sich die Frage aller Fragen: Wie geht es mit Charlotte und Gereon weiter?

Noch eine Staffel

Antwort wird es geben, wenn die fünfte Staffel anläuft. Diese wird nicht mehr mit SKY produziert, allerdings will die ARD die Serie fortsetzen. "ARD Degeto, X Filme und Beta Film beauftragen die Entwicklung der 5. Staffel von "Babylon Berlin"", ließ sich der Geschäftsführer der ARD Degeto, Thomas Schreiber, im Juni zitieren.