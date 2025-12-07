Familienvater bei Krampus-Attacke schwer verletzt

44-Jähriger bei Spaziergang von zwei "Klaubäufen" angegriffen - Polizei ermittelt.

Ein 44-Jähriger ist Samstagabend in Matrei in Osttirol bei einem Spaziergang von zwei Krampussen attackiert und dabei schwer verletzt worden.

Zwei sogenannten "Klaubäufen"

Der Mann war mit seiner Familie unterwegs gewesen, als er laut Polizei nacheinander von zwei sogenannten "Klaubäufen" an der Kleidung erfasst und mit einem als "Klaubaufwurf" bekannten Griff zu Boden geschleudert wurde.

Schwer an der Schulter verletzt

Dadurch wurde der 44-Jährige schwer an der Schulter verletzt. Er wurde im Krankenhaus Lienz behandelt.