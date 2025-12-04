Hoher Nikolo-Besuch bei FPÖ NÖ

"Wart Ihr alle heuer brav und fleißig?“, erhob der Heilige Nikolaus beim Besuch des freiheitlichen Landtagsklubs in St. Pölten seine Stimme gegenüber den beiden Landesräten Martin Antauer und Susanne Rosenkranz sowie den FPÖ Niederösterreich Landtagsabgeordneten Hubert Keyl und Helmut Fiedler.

Neben guter Stimmung brachte der Nikolaus aus dem Bezirk Korneuburg aber auch Tradition und Festlichkeit in die freiheitlichen Klubräumlichkeiten. "Nikolaus, Krampus, Martinsfest, Weihnachten sind fixer Bestandteil unserer Kultur und unserer Identität“, stellte Landesrat Martin Antauer klar. "Wir Freiheitliche stehen als einzige Partei seit jeher für Nikolo, Krampus und Co., selbstverständlich auch als andere Parteien noch über deren Sinnhaftigkeit und Zeitgemäßheit debattierten“, meinte Landesrat Susanne Rosenkranz.

LAbg. Hubert Keyl und Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler verwiesen auf die Bedeutung des Nikolos und anderer Traditionen in Schulen und Kindergärten: "Statt Dragqueens soll lieber der Nikolo den Kindern etwas vorlesen. Diese Debatten rund um den Nikolo in Schulen und Kindergärten war doch stets absurd. Unser Land – unsere Regeln – unsere Werte“, so die beiden LAbg. unisono. Übrigens: Über den Fleiß der FPÖ Niederösterreich Mannschaft staunte sogar der Heilige Nikolaus.