Syrer (12) beschoss Krampus mit Böller: 33-Jähriger verletzt
Im Spital

Syrer (12) beschoss Krampus mit Böller: 33-Jähriger verletzt

01.12.25, 10:22
Der Bub hatte den 33-Jährigen im Gesicht und Brustbereich getroffen. 

Bgl. Schon wieder kam es bei einem Krampuslauf zu einem dramatischen Vorfall. Ein 12-jähriger Syrer warf am Sonntag gegen 17.45 Uhr in Pinkafeld einen Böller in Richtung der Krampusdarsteller und traf dabei einen 33-Jährigen. Das Opfer, auch ein Syrer, wurde im Gesicht und Brustbereich getroffen und verletzt. 

Der 33-Jährige musste anschließend ambulant im Krankenhaus Oberwart behandelt werden. Der Böller-Werfer ist in seinem Alter noch strafunmündig. Deshalb wurden seine Eltern verständigt. 

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich Mitte November in Hausmannstätten, Bezirk Graz-Umgebung. Dort bewarf ein 27-Jähriger Sanitäter, die gerade im Einsatz waren, mit einem Böller. Verletzt wurde damals aber niemand.

