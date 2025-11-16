Wieder bei Perchtenlauf: 18-Jähriger attackierte Einsatzkräfte

Der 18-Jährige kassierte gleich mehrere Anzeigen.

Am Samstagabend kam es bei einem Perchtenlauf in St. Peter-Freienstein, Bezirk Leoben, gleich zu mehreren Übergriffen eines 18-Jährigen auf Einsatzkräfte. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt.

Zuerst beschädigte der junge Mann gegen 20 Uhr die Jacke eines Security-Mitarbeiter, als er wegen Kreislaufproblemen vom Roten Kreuz versorgt wurde.

Zwei Polizisten verletzt

Im Zuge der weiteren Amtshandlung trat der Tatverdächtige gegen das Bein eines Polizisten. Der Beamte erlitt dabei eine leichte Verletzung, zudem wurde ein Dienstutensil beschädigt. Kurz darauf trat der 18-Jährige gegen das Knie eines weiteren Polizisten und verletzte diesen ebenfalls leicht. Darüber hinaus versuchte der junge Mann, weitere Polizisten der Bereitschaftseinheit sowie Mitarbeiter des Roten Kreuzes zu attackieren.

Die beiden Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen. Mitarbeiter des Roten Kreuzes wurden nicht verletzt.

Der 18-Jährige wurde schließlich festgenommen. Dabei bespuckte er mehrere Polizisten und Angehörige des Roten Kreuzes. Aufgrund seiner Kreislaufprobleme wurde der Angreifer ins LKH Leoben, wo er stationär aufgenommen wurde, gebracht.

Es hagelte Anzeigen

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Tatverdächtige unter anderem wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung, versuchter schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt werden.