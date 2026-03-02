Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Radfahrer
© Getty Images

Salzburg

Radfahrer von Sattelzug getötet

02.03.26, 18:52
Ein Sattelzug hat am Montag in Seeham (Bezirk Salzburg-Umgebung) beim Rechtsabbiegen einen 65-jährigen Flachgauer am dortigen Radweg erfasst und getötet.  

Ein Alkotest beim 49-jährigen Oberösterreicher verlief negativ.

Das Unfallopfer wurde noch in ein Krankenhaus geflogen, wo der Mann jedoch seinen Verletzungen erlag, berichtete die Polizei. Der genaue Vorgang war zunächst unklar.

