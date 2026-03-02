Radfahrer von Sattelzug getötet

Ein Sattelzug hat am Montag in Seeham (Bezirk Salzburg-Umgebung) beim Rechtsabbiegen einen 65-jährigen Flachgauer am dortigen Radweg erfasst und getötet.
Ein Alkotest beim 49-jährigen Oberösterreicher verlief negativ.
Das Unfallopfer wurde noch in ein Krankenhaus geflogen, wo der Mann jedoch seinen Verletzungen erlag, berichtete die Polizei. Der genaue Vorgang war zunächst unklar.