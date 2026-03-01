TV-Liebling Kai Pflaume enthüllt dieses peinliche Missgeschick

Seit 2015 moderiert Kai Pflaume "Wer weiß denn sowas?". Nun präsentiert er mit "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir!" eine neue ARD-Doku – bei der es hinter den Kulissen auch turbulent zuging.

Für die Doku begleiteten Kai Pflaume und Jens "Knossi" Knossalla Hochzeiten rund um den Globus. Dabei nahmen sie selbst an verschiedenen Traditionen teil – nicht ohne Zwischenfälle. In Mexiko ritten sie mit einem Bräutigam auf Pferden zur Kirche. "Als wir in Mexiko mit dem Bräutigam auf Pferden zur Kirche geritten sind, ist ihm doch glatt die Hose gerissen", berichtete Pflaume im Interview mit Greta amüsiert.

© Hersteller

Die Situation sei schwierig gewesen: "Einerseits konnte ich mich vor Lachen kaum zusammenreißen, andererseits hatten wir ja noch das Hochzeitsessen vor uns." Knossalla erklärte bei Gala, dass die Hose bereits beim Aufsteigen auf das Pferd nachgegeben habe.

Mit Humor durchgezogen

Jens "Knossi" Knossalla © Getty

Trotz des Missgeschicks zog Knossi die Feier offenbar durch. "Ich hab’ dann einfach immer unauffällig meine Hand davorgehalten", sagte der Entertainer. Pflaume war nach eigenen Angaben überzeugt, dass das Projekt nur mit Knossi funktionieren würde: "Entweder mache ich diese Hochzeits-Doku mit Jens – oder gar nicht."

Mehr lesen:

Die Idee zur Sendung stammt von Pflaume selbst. Während einer privaten Reise nach Japan hatte er eine Hochzeit beobachtet und war überrascht von den Unterschieden. Zurück im Hotel informierte er sich online über weitere Hochzeitsrituale weltweit – daraus entstand schließlich das Doku-Format.