Joey Kelly packt über Millionen, Schwarzgeld und Privatjets aus

Joey Kelly spricht offen über die finanziellen Strukturen der Kelly Family. In einem Podcast-Interview berichtet er von hohen Bargeldbeständen, einem Schwarzgeldkonto in der Schweiz und Millionensummen in der erfolgreichsten Phase der Band.

Im Podcast "Des Isses!" mit Moderator Max Schradin kündigte Joey Kelly an: "Heute hau ich alles raus." Weiter sagte er: "Es ist eh alles verjährt und ich war noch klein: Wir hatten ein Schwarzgeldkonto in der Schweiz. Das ist noch nie erzählt worden." Nach seinen Angaben verfügte die Familie neben hohen Bargeldeinnahmen auch über ein nicht offiziell geführtes Konto in der Schweiz. In den ersten zehn Jahren als Straßenmusiker seien die Einnahmen gering gewesen, in den letzten Jahren vor dem Durchbruch jedoch deutlich gestiegen.

© Photo Press Service/www.photopress.at

An Regentagen habe die Familie zwischen 3.000 und 5.000 D-Mark eingenommen, an starken Samstagen zwischen 20.000 und 30.000 D-Mark. Zusätzlich verkaufte die Band Kassetten, LPs und CDs. Pro Jahr sei so ein Umsatz von bis zu 1,4 Millionen D-Mark erzielt worden. "Wir hatten über eine Million Mark nur in Münzen", sagte Kelly. Das Bargeld sei auf dem Hausboot in Köln gelagert worden, wo die Familie lebte. Ein leerer Wassertank diente als Aufbewahrungsort für gestapelte Münzen. Er habe die Münzen regelmäßig zur Bank gebracht und das Tragen als Training genutzt.

120 Millionen Mark Umsatz

© Amazon

Mit dem Album "Over the Hump!" erreichte die Band ihren kommerziellen Höhepunkt. Laut Kelly wurden in Deutschland 3,5 Millionen Exemplare verkauft. In der erfolgreichsten Phase habe der Jahresumsatz 120 Millionen Mark betragen.

Hohe Ausgaben

© Getty Images

In den 1990er-Jahren seien auch erhebliche Summen ausgegeben worden. "Man hat einen Privatjet bestellt für sechs, acht Leute. Und im Endeffekt sind damit zum Schluss nur zwei Leute geflogen. Das Ding hat 30.000, 40.000 D-Mark gekostet. Also wirklich: Geld verbrannt ohne Ende", sagte Kelly.

Karriere nach der Band

© RTL2

Nach der großen Zeit mit der Kelly Family etablierte sich Joey Kelly als Extremsportler. Er nimmt seit Jahren an Ultramarathons, Wüstenläufen, Ironman-Wettbewerben und TV-Abenteuerformaten teil. Parallel ist er als Unternehmer und Motivationsredner aktiv und spricht über seine Kindheit in der Band sowie die finanziellen Höhen und Tiefen der Familie.

Während der Kelly-Ära war er nicht nur Musiker, sondern auch Tourmanager und später Geschäftsführer der familieneigenen Kel-Life GmbH.