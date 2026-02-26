Jetzt kommt die erste Waschmaschine für den Menschen

In 15 Minuten ist man von Kopf bis Fuß sauber.

Im Hightechland Japan ist ein Gerät auf den Markt gekommen, das die Vorstellung von Körperpflege neu denken will: eine Waschmaschine für den Menschen. Anders als Waschtrockner für Kleidung reinigt, spült und trocknet sie den ganzen Körper – in rund 15 Minuten, völlig automatisch, von Kopf bis Fuß.

Die sogenannte „Mirai Human Washing Machine“ wurde von der Firma Science aus Osaka entwickelt und über den japanischen Konzern Yamada Holdings vorgestellt. Das Gerät sieht aus wie eine überdimensionale Kapsel: Man legt sich hinein, schließt die Luke und aktiviert das Programm. Anschließend strömt warmes Wasser ein, das in Kombination mit ultrafeinen Mikrobläschen den Körper gründlich reinigt.

© AFP

Dabei geht es nicht nur um Sauberkeit. Die Maschine bietet entspannende Bilder und Musik, um das Erlebnis angenehm zu gestalten. Gleichzeitig messen Sensoren im Inneren des Pods Gesundheitsdaten der Person – Herzfrequenz, Temperatur oder andere Vitalwerte könnten so erfasst werden, während der Körper gereinigt wird.

Mit einer Länge von etwa 2,3 Metern ist die Maschine kein kleines Gerät – und auch kein Schnäppchen: Der Preis liegt bei schätzungsweise 60 Millionen Yen, was in etwa 326.000 Euro entspricht und somit etwa so viel kostet wie ein hochwertiger Sportwagen