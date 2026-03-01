Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Tina Ritschl, Andi Knoll, Philipp Hansa 
© ORF/Hitradio Ö3/Thomas Unterberger

Trennung von Ex-Miss

Nach 6 Jahren: Liebes-Aus bei DIESEM Ö3-Star

01.03.26, 11:33
Teilen

Sein Privatleben hielt er stets aus der Öffentlichkeit heraus. Nun ist klar: Philipp Hansa und Bianca Kronsteiner haben sich nach sechs Jahren Beziehung getrennt. 

Privates blieb bei Philipp Hansa lange privat. Bekannt war lediglich, dass der Ö3-Moderator vergeben ist. Im Frühling 2022 machten Hansa und Ex-Miss-Earth-Austria Bianca Kronsteiner ihre Beziehung offiziell. Viel mehr Details gaben die beiden jedoch nicht preis. Trotz der Öffentlichkeit, in der Hansa als Radiostar steht, hielten sie ihre Beziehung weitgehend aus dem Rampenlicht heraus.

Philipp Hansa

Philipp Hansa

© ORF/Hans Leitner

Nun getrennte Wege

Aktuell sorgt der Umstand für Gesprächsstoff, dass die beiden nicht mehr liiert sind. Nach sechs Jahren Beziehung gehen Philipp Hansa und Bianca Kronsteiner nun getrennte Wege. Ob sich der Moderator zu dem Liebes-Aus äußern wird, bleibt offen. Möglich wäre, dass er im "Hawi D'Ehre"-Podcast darüber spricht – jenem Format, in dem Kollege Paul Pizzera einst die Auflösung seiner Verlobung mit Schauspielerin Valerie Huber bekannt gab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen