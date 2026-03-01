Nach 6 Jahren: Liebes-Aus bei DIESEM Ö3-Star

Sein Privatleben hielt er stets aus der Öffentlichkeit heraus. Nun ist klar: Philipp Hansa und Bianca Kronsteiner haben sich nach sechs Jahren Beziehung getrennt.

Privates blieb bei Philipp Hansa lange privat. Bekannt war lediglich, dass der Ö3-Moderator vergeben ist. Im Frühling 2022 machten Hansa und Ex-Miss-Earth-Austria Bianca Kronsteiner ihre Beziehung offiziell. Viel mehr Details gaben die beiden jedoch nicht preis. Trotz der Öffentlichkeit, in der Hansa als Radiostar steht, hielten sie ihre Beziehung weitgehend aus dem Rampenlicht heraus.

Philipp Hansa © ORF/Hans Leitner

Nun getrennte Wege

Aktuell sorgt der Umstand für Gesprächsstoff, dass die beiden nicht mehr liiert sind. Nach sechs Jahren Beziehung gehen Philipp Hansa und Bianca Kronsteiner nun getrennte Wege. Ob sich der Moderator zu dem Liebes-Aus äußern wird, bleibt offen. Möglich wäre, dass er im "Hawi D'Ehre"-Podcast darüber spricht – jenem Format, in dem Kollege Paul Pizzera einst die Auflösung seiner Verlobung mit Schauspielerin Valerie Huber bekannt gab.