Schauspieler Mathieu Carrière ist an Prostatakrebs erkrankt. Das machte seine Tochter Elena Carrière nun öffentlich.

Elena Carrière (29) gab die Nachricht über die Krebserkrankung ihres Vaters Mathieu eher nebenbei in einem Interview mit dem Magazin „Bunte“ bekannt. Während sie über ihre neue Liebe sprach, thematisierte sie auch, wie sehr sie die Situation beschäftigt. Laut der Influencerin habe die Diagnose dazu geführt, dass ihr Vater deutlich ruhiger und zugewandter geworden ist.

Mathieu Carrière wird altersmilde

„Mein Papa ist sehr viel ruhiger und zugewandter geworden, seit er an Prostatakrebs erkrankt ist. Er ist richtig altersmilde“, erklärt die 29-Jährige im Gespräch. Diese neue Gelassenheit des Schauspielers zeigte sich offenbar auch beim Kennenlernen von Elenas neuem Partner Nick Mulder.

Gemeinsamer Weg gegen Krankheit

Seit wann der Schauspieler von der Erkrankung weiß oder welche medizinische Behandlung er konkret erhält, behält seine Tochter für sich. Fest steht jedoch, dass beide die schwere Zeit Seite an Seite durchstehen. Elena betont, dass ihr Vater seit Jahren ihr engster Vertrauter ist. Sie sprechen offen über alles und bewältigen den Weg gemeinsam. Carrière nahm 2011 an der 5. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" teil.

Enge Bindung zum Vater

Trotz der schweren Diagnose wirkt der 75-Jährige im Umgang mit seiner Familie inzwischen sehr entspannt. Für das Model und ihren Vater steht fest, dass sie sich in dieser Lebensphase voll aufeinander verlassen können. Die Offenheit zwischen den beiden hilft ihnen dabei, mit den neuen Herausforderungen umzugehen.