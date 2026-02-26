Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Hademar Bankhofer
© Hademar Bankhofer

Trauer

"Mister Gesundheit“ Hademar Bankhofer (84) ist tot: Sohn Hadschi mit berührendem Nachruf

26.02.26, 08:57
Teilen

Österreich verliert eine seiner bekanntesten TV-Persönlichkeiten. Der beliebte Gesundheitsjournalist und Autor Prof. Hademar Bankhofer ist am Mittwoch im 85. Lebensjahr in seiner Heimat verstorben. 

Hademar Bankhofer verstarb am Mittwoch im Kreise seiner Familie. Der als „Mister Gesundheit“ bekannte Publizist widmete sein gesamtes Leben der Vermittlung von Wohlbefinden und Naturheilkunde. Über fünf Jahrzehnte lang war er ein fester Bestandteil der Medienlandschaft in Radio, Fernsehen und Print.

Ein Leben für Gesundheit

Bankhofer verstand es wie kaum ein anderer, schwierige medizinische Themen leicht verständlich und mit einem Lächeln zu erklären. Dabei folgte er stets einem Rat des Showmasters Rudi Carrell: „Schreib, wie ein Showmaster redet“. Sein Fokus lag dabei immer auf:

  • Gesunder Ernährung und Naturarzneien.
  • Wirksamen Hausmitteln gegen Alltagsbeschwerden.
  • Lebenshilfe und allgemeinem Wohlbefinden.

Von Klosterneuburg in Welt

Geboren wurde Bankhofer am 13. Mai 1941 in Klosterneuburg, wo er zeitlebens mit seiner Ehefrau Liselotte wohnte. Seine Karriere führte ihn jedoch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Er interviewte Weltstars wie Sophia Loren und war als Dozent an Universitäten in Krems und Leipzig tätig. Sein Wissen über Kräuter und Naturmedizin verdankte er nach eigenen Angaben vor allem seiner Mutter.

Abschied von einer Ikone

Hademar Bankhofer hinterlässt seine Ehefrau Lizzy, mit der er 56 Jahre verheiratet war, sowie seinen Sohn Hadschi Bankhofer und vier Enkelkinder. Bis zuletzt arbeitete der leidenschaftliche Autor, der über 70 Bücher veröffentlichte, an neuen Publikationen und Gesundheitskalendern. Sein Wunsch war es stets, dass das alte Wissen der Naturmedizin niemals in Vergessenheit gerät.

Vorbild

Sohn Hadschi findet auf Instagram berührende Worte für seinen Vater, den er im "Herzen als Vorbild in Sachen Güte, Bescheidenheit, Freundlichkeit und Großzügigkeit" behält.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen