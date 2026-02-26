Österreich verliert eine seiner bekanntesten TV-Persönlichkeiten. Der beliebte Gesundheitsjournalist und Autor Prof. Hademar Bankhofer ist am Mittwoch im 85. Lebensjahr in seiner Heimat verstorben.

Hademar Bankhofer verstarb am Mittwoch im Kreise seiner Familie. Der als „Mister Gesundheit“ bekannte Publizist widmete sein gesamtes Leben der Vermittlung von Wohlbefinden und Naturheilkunde. Über fünf Jahrzehnte lang war er ein fester Bestandteil der Medienlandschaft in Radio, Fernsehen und Print.

Ein Leben für Gesundheit

Bankhofer verstand es wie kaum ein anderer, schwierige medizinische Themen leicht verständlich und mit einem Lächeln zu erklären. Dabei folgte er stets einem Rat des Showmasters Rudi Carrell: „Schreib, wie ein Showmaster redet“. Sein Fokus lag dabei immer auf:

Gesunder Ernährung und Naturarzneien.

Wirksamen Hausmitteln gegen Alltagsbeschwerden.

Lebenshilfe und allgemeinem Wohlbefinden.

Von Klosterneuburg in Welt

Geboren wurde Bankhofer am 13. Mai 1941 in Klosterneuburg, wo er zeitlebens mit seiner Ehefrau Liselotte wohnte. Seine Karriere führte ihn jedoch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Er interviewte Weltstars wie Sophia Loren und war als Dozent an Universitäten in Krems und Leipzig tätig. Sein Wissen über Kräuter und Naturmedizin verdankte er nach eigenen Angaben vor allem seiner Mutter.

Abschied von einer Ikone

Hademar Bankhofer hinterlässt seine Ehefrau Lizzy, mit der er 56 Jahre verheiratet war, sowie seinen Sohn Hadschi Bankhofer und vier Enkelkinder. Bis zuletzt arbeitete der leidenschaftliche Autor, der über 70 Bücher veröffentlichte, an neuen Publikationen und Gesundheitskalendern. Sein Wunsch war es stets, dass das alte Wissen der Naturmedizin niemals in Vergessenheit gerät.

Vorbild

Sohn Hadschi findet auf Instagram berührende Worte für seinen Vater, den er im "Herzen als Vorbild in Sachen Güte, Bescheidenheit, Freundlichkeit und Großzügigkeit" behält.