Austropop-Kracher: Wolfgang Ambros lässt „Zentralfriedhof“ laut wie nie rocken

Mit „Es lebe der Zentralfriedhof" rockte sich Wolfgang Ambros 1975 in den Austropop-Olymp. Jetzt kommt die Neuauflage mit 10 Bonus-Songs. Auch mit einer raren Kult-Version von „Zwickt's mi"

Es zählt zu den Pflichtalben des Austropop. 1975 veröffentlichte Wolfgang Ambros die Langspielplatte „Es lebe der Zentralfriedhof“, die neben dem unverwüstlichen Titelsong auch ewig gültiges Kulturgut wie „De Kinettn wo i schlof“, „Zwickt’s mi“ oder „Wem heut’ net schlecht is“ lieferte. Also ein Zeitdokument des finsteren und grantigen Wiens, das Ambros Aufstieg zum Austropop-Kaiser fundierte. Auch mit einem 3-wöchigen Run auf Platz 1 der Ö3-Charts. Jetzt zum 50-jährigen Jubiläum, oder besser gesagt zum 51-jährigen, rockt der „Zentralfriedhof“ so laut wie noch nie, denn Ambros fettet jetzt sein Meisterwerk kräftig auf.

Am 10. April kommt der Klassiker „Es lebe der Zentralfriedhof“ erstmals als limitiertes Doppel-Album. Neben dem remasterten Originalalbum gibt es als Fan-Schmankerl eine zweite Platte mit Live-Versionen, auch von „De Kinettn wo i schlo“, Single B-Seiten wie „Aufzogn mit’m Rum“ oder „Wüst oda Wüst ned“ und der Non-Album Hit-Single "Gö, do schaust".

Als besonderes Zuckerl gibt’s dazu sogar die sprachlich allgemein besser verständliche Version von „Zwickt’s mi“ die Ambros einst für seine Fans in Deutschland aufgenommen hat. „Und wieder fahr i mit der U-Bahn von da Arbeit Z'haus. Draußen regnets, drinnen stinkts und i halt 's fast ned aus! Die Leit, obs sitzen oder stehn, olle schaun so traurig drein. I glaub, des kommt vom U-Bahn fahrn, des kann doch gar nix anders sein.“

Eine echte Rarität. So wie die spannende Jubiläums-Ausgabe selbst. Das neue Doppelalbum von „Es lebe der Zentralfriedhof“ ist nämlich auf nur 500 Stück limitiert!