Wolfgang Ambros trauert: "Im Moment ist da nur großer Schmerz"
Bewegendes Posting

Wolfgang Ambros trauert: "Im Moment ist da nur großer Schmerz"

10.01.26, 10:34
Ambros nimmt in einem bewegenden Posting Abschied von seinem Manager. 

Große Trauer im Austropop: Der österreichische Künstlermanager und Produzent Peter Fröstl ist kurz vor Weihnachten im Alter von nur 65 Jahren gestorben. Fröstl galt in seiner jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit den Größen der österreichischen Musikszene als einer der Doyens des Austropop.

Wolfgang Ambros trauert:
Auf Instagram hat nun auch Wolfgang Ambros von seinem jahrelangen Manager Abschied genommen. „Worte zu finden, hat seine Zeit gebraucht“, beginnt Ambros sein bewegendes Posting.

„Die Hiobsbotschaft ist unerwartet und wie ein Faustschlag gekommen. Der Peter war vierzig Jahre lang mein enger Wegbegleiter“, so der Austropop-Star. „In diesen über vierzig Jahren hat er sich um alles gekümmert, was mit meinem Musikmachen zu tun hatte, und weit darüber hinaus. Als mein Manager, Freund, unverzichtbarer Teil meines Teams aus Band und einer Handvoll Menschen darum herum war er da.“

„Es wird weitergehen“, schreibt Ambros, „aber im Moment ist da nur großer Schmerz. Peter … ich werde immer an dich denken!“

