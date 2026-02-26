"Du Entschuldige!" Große Ehre für Peter Cornelius

"Songs, die Generationen begleitet haben" Peter Cornelius erhält am 6. März bei dem Amadeus Awards den Preis für sein Lebenswerk.

Peter Cornelius wird bei den 26. Amadeus Austrian Music Awards mit einem Amadeus für sein Lebenswerk ausgezeichnet. "Seit mehr als fünf Jahrzehnten" präge der Singer-Songwriter "mit seiner Musik die österreichische Kulturlandschaft - mit Songs, die Generationen begleitet haben und Texten, die durch ihre Ehrlichkeit, Tiefe und Menschlichkeit berühren", hieß es in einer Presseaussendung vom Donnerstag.

© zeidler

© zeidler

"Der künstlerische Weg von Peter Cornelius ist geprägt von Offenheit, Neugier und dem ständigen Überschreiten musikalischer Grenzen", hieß es weiter. "Von Wien über Frankfurt am Main, Hamburg bis nach New York führte ihn seine Laufbahn, aus der 24 Studioalben hervorgingen."

Peter Cornelius mit Claudia Stöckl. © Hitradio Ö3/Tom Wunderlich

In Österreich zog Cornelius zum ersten Mal 1973 Aufmerksamkeit auf sich, als er den Fernseh-Talentwettbewerb "Die Showchance" gewann. Rund sieben Jahre später unterzeichnete er einen Schallplattenvertrag in Deutschland und begann seine intensive Zusammenarbeit mit dem Produzenten Michael Cretu. In der Folge etablierte sich Cornelius als feste Größe im deutschsprachigen Pop und feierte mit Songs wie "Reif für die Insel", "Segel im Wind", "Du entschuldige i kenn di", "Der Kaffee ist fertig", "Streicheleinheiten" oder "Ganz Wien hat den Blues" Charterfolge in Österreich und Deutschland.

Für sein Gitarrenspiel für Enigma, einem Projekt seines Freundes Cretu, erntete Cornelius eine Grammy-Nominierung. Im Jänner dieses Jahres feierte er seinen 75. Geburtstag und geht aus diesem Anlass auf Tournee.

Die Verleihung der Auszeichnung für das Lebenswerk findet im Rahmen der Amadeus-Awards-Show am 6. März in der Wiener Marx Halle statt. ORF 1 überträgt ab 21.30 Uhr.