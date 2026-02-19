Witzige Premiere: Adriana Zartl ist "50+ - und geil!"

Mit ihrem neuen Kabarett-Programm sorgt Adriana Zartl für einen humorvollem Abend im Vidobona.

Unter dem augenzwinkernden Motto "Bitte, wo ist die beste Freundin, wenn man sie braucht?" lud Adriana Zartl zu einer Koch-Dating-Talkshow der etwas anderen Art. Mit viel Selbstironie, Charme und Offenheit erzählt sie vom Dating-Leben jenseits der 50: von ersten Dates, großen Erwartungen, kleinen Katastrophen, körperlichen Fragen, emotionalen Unsicherheiten – und der ewigen Frage, was man kochen soll, wenn man eigentlich gar nicht kochen kann.

Adriana Zartl © Tischler

Gregor Seberg und Christoph Fälbl © Tischler

Den humorvollen Abend im Vindobona ließen sich auch zahlreiche Promis nicht entgehen. Allen voran Schauspiel-Liebling Nina Proll, Mime Gregor Seberg. Comedian Christoph Fälbl. Ö3-Lady Sylvia Graf, Intendantin Nina Blum und zahlreiche weitere Gäste.