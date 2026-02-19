Witzige Premiere: Adriana Zartl ist "50+ - und geil!"

Mit ihrem neuen Kabarett-Programm sorgt Adriana Zartl für einen humorvollem Abend im Vidobona.
Unter dem augenzwinkernden Motto "Bitte, wo ist die beste Freundin, wenn man sie braucht?" lud Adriana Zartl zu einer Koch-Dating-Talkshow der etwas anderen Art. Mit viel Selbstironie, Charme und Offenheit erzählt sie vom Dating-Leben jenseits der 50: von ersten Dates, großen Erwartungen, kleinen Katastrophen, körperlichen Fragen, emotionalen Unsicherheiten – und der ewigen Frage, was man kochen soll, wenn man eigentlich gar nicht kochen kann.
Adriana Zartl
Gregor Seberg und Christoph Fälbl
Den humorvollen Abend im Vindobona ließen sich auch zahlreiche Promis nicht entgehen. Allen voran Schauspiel-Liebling Nina Proll, Mime Gregor Seberg. Comedian Christoph Fälbl. Ö3-Lady Sylvia Graf, Intendantin Nina Blum und zahlreiche weitere Gäste.