Olympia-Skandal: Streit bei Curling-Giganten eskaliert

Eigentlich gilt Curling als friedlicher Sport der Gentlemen, doch beim Giganten-Duell zwischen Schweden und Kanada kam es zu heftigen Auseinandersetzungen.

Hierzulande wird Curling immer wieder belächelt. Doch alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen ist die Sportart ein fester Bestandteil der Spiele. Die großen Curling-Nationen machen sich den Titel untereinander aus. Dazu zählen auch Kanada und Schweden.

Am Freitag kam es in der Mailänder Curling-Halle allerdings zum handfesten Skandal, heftige Wortgefechte inklusive. Im Mittelpunkt dabei die beiden Stars Marc Kennedy (CAN) und Niklas Edin (SWE). Das Spiel endete mit einem knappen 8:6-Sieg für die Nordamerikaner.

Regel-Streit eskaliert

Doch was war passiert? Kennedy ließ den Stein kurz vor der Hoglinie, nach welcher das Spielgerät nicht mehr berührt werden darf, los. Allerdings berührte er den Stein dann noch mit dem Finger. Für das schwedische Team ein klarer Regelverstoß, die auch die Schiedsrichter dazu aufforderten, sich die Szene genau anzuschauen.

Doch währenddessen ging es auf der Curling-Bahn schon richtig zur Sache. Die Schweden warfen Kennedy Betrug vor, der reagierte alles andere als begeistert. Die sonst als so höflich bekannten Kanadier zeigten plötzlich ihr anderes Gesicht.

Bei einem heftigen Wortgefecht mussten manche Worte sogar zensiert werden. Im Nachhinein gaben die Offiziellen den Schweden zwar prinzipiell recht, am Ergebnis änderte es allerdings nichts mehr. Für den weiteren Verlauf der Spiele sorgt die Technik des kanadischen Curling-Stars nicht für Begeisterung.