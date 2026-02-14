"Peinlich!" Schumacher geht auf F1-Star los

Kurioses Finale in der Wüste von Bahrain: Der dritte und letzte Testtag der Formel 1 endete mit einem peinlichen Fahrfehler von Franco Colapinto und einer Bestzeit durch Mercedes-Youngster Kimi Antonelli.

Eigentlich war die achtstündige Session bereits beendet, als es auf der Startgeraden zum großen Aufreger kam. Während sich die Piloten für Probestarts formierten, verlor Franco Colapinto (22) im Alpine beim Aufwärmen der Reifen völlig ohne Not die Kontrolle. Der Argentinier rutschte ins Gras und entging nur knapp einer Kollision mit der Mauer oder den stehenden Kollegen. Sky-Experte Ralf Schumacher fand klare Worte für die Szene: „Das war peinlich.“

Ferrari-Schrecksekunde ohne Folgen

Kurz vor dem Colapinto-Fauxpas sorgte auch Lewis Hamilton (41) für Stirnrunzeln, als er seinen Ferrari plötzlich am Streckenrand abstellen musste. Doch die Sorge im Lager der Scuderia hielt sich in Grenzen. Wie das Team bestätigte, handelte es sich um einen geplanten Tanksensor-Test – der Bolide war schlichtweg absichtlich leergefahren worden. Ralf Schumacher zeigte sich von der Form der Italiener beeindruckt: „Ferrari steht auf jeden Fall besser als befürchtet da.“ Gerüchte über Probleme bei den Crash-Tests schienen sich in der Wüste nicht zu bestätigen.

Mercedes schlägt zurück

Nach den Motorenproblemen am Donnerstag meldete sich Mercedes am Abschlusstag eindrucksvoll zurück. Kimi Antonelli (19) brannte mit einer Zeit von 1:33,67 Minuten die absolute Bestzeit der gesamten Testwoche in den Asphalt. Direkt dahinter reihte sich Teamkollege George Russell auf Rang zwei ein. Ein wichtiges Ausrufezeichen der Silberpfeile, nachdem Antonelli am Vortag lediglich drei Runden hatte absolvieren können.

Giftpfeile zwischen Norris und Verstappen

Max Verstappen beendete seinen Arbeitstag auf dem fünften Rang (1:35,34 Minuten), hielt sich aber nach seiner harschen Kritik vom Vortag („Es macht keinen Spaß“) mit weiteren Aussagen zurück. Die Steilvorlage ließ sich Lando Norris jedoch nicht entgehen. Der McLaren-Pilot konterte das Gemecker des Weltmeisters trocken: „Wenn er zurücktreten möchte, dann kann er das gerne machen.“ Es scheint, als sei die Stimmung vor dem Saisonstart bereits ordentlich angeheizt.