Kot, Urin und Schimmel: Drei Welpen aus Horror-Haus befreit

Der Besitzer hatte die Welpen einfach sich selbst überlassen. Die drei Hunde suchen nun ein neues Zuhause.

Eine furchtbare Entdeckung machten kürzlich die Mitarbeiter des Tierschutzhofes Pfotenhilfe. Diese mussten Ende Dezember 2025 drei Hundewelpen aus einer Wohnung in Oberndorf im Salzburger Flachgau retten, nachdem deren Besitzer verhaftet wurde. Der Mann soll sich im Drogenmilieu bewegt haben.

© PFOTENHILFE

© PFOTENHILFE

© PFOTENHILFE

© PFOTENHILFE

Die nur wenige Wochen alten Hundewelpen blieben unversorgt zurück, die Polizei alarmierte deshalb das Veterinäramt. Den Tierschützern bot sich ein furchtbares Bild: "In einer stinkenden, verschimmelten Ecke mussten die zwei Buben und das Mädchen im eigenen Kot und Urin eingepfercht dahinvegetieren", sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. "Die Welpen hatten Milben, Würmer und Durchfall und ganz offensichtlich noch nie einen Tierarzt gesehen. Ihre mageren Körper waren hungrig und kraftlos."

Stadler ließ die Kleinen sofort untersuchen, gegen Parasiten behandeln und auch so bald es möglich war impfen und gesetzeskonform chippen. "Wir gaben ihnen die Namen Pina, Winnie und Scooby und päppelten sie mit bestem Futter auf. Zum ersten Mal in ihrem Leben konnten sie auf unseren großen Wiesen herumtollen und Abenteuer erleben. Sie sind richtig aufgeblüht und sehr dankbar über die Befreiung aus ihrem Elend und natürlich auch ein bisserl schlimm - Kinder halt", sagt Stadler.

Suchen neues Zuhause

Das Trio ist mittlerweile behördlich freigegeben und darf nun offiziell ein neues Zuhause suchen. Die drei Hunde sind fit und groß genug, um in neuen, liebevollen Familien aufgenommen zu werden.