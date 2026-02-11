Ohne Schein auf Gegenfahrbahn: 42-Jähriger stirbt bei Frontal-Crash

Der 32-Jährige, der keinen Führerschein besaß, geriet auf die Gegenfahrbahn.

NÖ. Nach einem Pkw-Frontalzusammenstoß am Dienstagabend in Vitis (Bezirk Waidhofen an der Thaya) ist ein 32-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Eine Lenkerin aus Tschechien wurde schwer verletz. Der Mann ohne Führerschein war aus vorerst unbekannter Ursache kurz vor 21.30 Uhr in der Ortschaft Großrupprechts mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto einer 42-Jährigen kollidiert.

© Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya

"Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass die beiden Fahrzeuge rund 30 Meter auseinander geschleudert wurden", teilte das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung mit. Der Pkw des 32-Jährigen aus dem Bezirk Krems landete auf der Beifahrerseite im Straßengraben, Teile des Motors wurden in das Feld gegenüber geschleudert.

© Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya

© Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya

Das Auto der 42-Jährigen kam einige Meter abseits der Straße in einer Wiese zum Stillstand. Die Feuerwehr befreite die beiden Insassen. Der Mann wurde ins Landesklinikum Horn transportiert, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Frau wurde ins Krankenhaus Zwettl gebracht.