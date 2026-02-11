Alles zu oe24VIP
Tanner baut Stellen ab und spart 300.000 Euro

11.02.26, 11:13 | Aktualisiert: 11.02.26, 12:48
Verteidigungsministerium hat Stellen abgebaut.

In einer schriftlichen Anfragebeantwortung teilt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) mit: "Im Jahr 2025 wurden sieben Planstellen (je zwei A7, A5/GL A5/2 und ein A4/GL) eingespart bzw. abgegeben."

Ausmaß: Rund 300.000 Euro

Mit diesen sieben Stellen in der Verwaltung weniger spart man ca. 300.000 Euro im Jahr, wenn man die Gehaltstabellen vergleicht (inklusive Lohnnebenkosten).

Außerdem teilt Tanner mit: "Die Aufgabenbereiche meines Ressorts sind grundsätzlich unverändert. Mit dem Jahr 2025 wurde die Reorganisation der Zentralstelle und der oberen militärischen Führung umgesetzt und abgeschlossen, wobei es zur Verkleinerung der Organisation gekommen ist."

Um zu sparen treibe man auch die Digitalisierung im Wehrdienst voran, unter dem Namen Bundesheer Online.

