Kirche angezündet: "Mir war kalt"

Der 51-jährige Pole sitzt in Haft.

NÖ. Weil ihm kalt gewesen sei, hat ein 51-Jähriger am Samstagnachmittag die Pfarrkirche Bruck a.d. Leitha anzünden wollen. Der Mann wurde festgenommen und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Der Pole war umfassend geständig.

Zeugen zufolge war der Beschuldigte dabei ertappt worden, als in der Kapelle Zeitschriften und mehrere Gebets- sowie Gesangsbücher in die brennenden Gebetskerzen warf, um so ein Feuer zu entfachen. Anschließend soll er den Kerzenständer umgetreten haben. Durch das auslaufende Kerzenöl vergrößerte sich der Brandherd, so die Polizei.

Der Pfarrer und ein weiterer Passant versuchten, mittels Feuerlöscher die Flammen einzudämmen. Da dies nicht gelang, wurde die Feuerwehr alarmiert. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war vorerst nicht bekannt.