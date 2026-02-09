Valentinstag bei FREEPORT: Kleine Gesten, große Rabatte

Zum Valentinstag (14.02.) lädt das FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf zu einem genussvollen Shopping-Wochenende ein: Am 14. und 15. Februar locken "starke Rabatte und süße Sünden" ins FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center.

Am Samstag und Sonntag rund um den Tag der Liebe stehen kleine Aufmerksamkeiten, attraktive Angebote und entspanntes Einkaufen im Mittelpunkt: "Als besonderes Valentinstags-Goodie erhalten unsere Gäste kleine Süßigkeiten in Herzform und Discounts von bis zu 70 Prozent auf den regulären Einkaufspreis“, betont Thomas Seikmann, Geschäftsführer von FREEPORT.

Shoppen am Tag der Liebe

© FREEPORT

Zahlreiche Shops beteiligen sich heuer mit speziellen Valentinstags-Angeboten und Geschenkideen: Stilvolle Männer-Accessoires finden sich in ausgewählten Herrenboutiquen wie Jerem. Ein persönliches Highlight bietet Vossen: Dort können Kundinnen und Kunden kostenlos einen Namen in ein Handtuch gravieren lassen. Ein Geschenk, das unter die Haut geht, findet man im FREEPORT Tattoo Salon, der spezielle Discounts bietet. Von Schmuck und stilvollen Präsenten (z.B. Klenoty Aurum), über Taschen, Accessoires und Mode (Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger), bis hin zu hochwertigen Lifestyle- und Sport-Geschenkartikeln (Nike, Adidas, Puma): bei FREEPORT findet sich für jeden Geschmack und jedes Budget das passende Valentinstagsgeschenk.

In 45 Autominuten von Wien aus erreichbar

© FREEPORT

Tipp: FREEPORT (www.freeport.at) hat an Sonn- und Feiertagen geöffnet und ist von Wien in 45 Autominuten erreichbar. Mit rund 80 internationalen Marken-Shops und 250 Top-Brands, ganzjährigen Rabatten sowie einem vielfältigen Gastronomieangebot zählt FREEPORT zu den beliebtesten Shopping-Destinationen an der österreichisch-tschechischen Grenze.