Blackout im AKH! Patienten sitzen im Dunkeln

Schreckmoment am Montag in einem der größten Krankenhäuser Europas: Ein Stromausfall im Wiener AKH sorgte für eine gespenstische Atmosphäre und versetzte Patienten sowie Mitarbeiter kurzzeitig in Aufregung.

Am Montag kam es im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) zu einem plötzlichen Ausfall der Stromversorgung. Augenzeugen berichteten von nahezu völliger Dunkelheit in den Gängen und Zimmern der Klinik. Die ungewöhnliche Stille und das fehlende Licht sorgten für Verunsicherung bei den Anwesenden, die den Vorfall als äußerst beunruhigend schilderten.

Schnelle Rückkehr der Energie

Das Strom-Chaos war glücklicherweise nur von kurzer Dauer. Nach rund zehn Minuten konnte die Energieversorgung wieder vollständig hergestellt werden. Eine Pressesprecherin des Wiener AKHs bestätigte den Vorfall auf Anfrage und nannte ein technisches Gebrechen als Ursache für den Blackout. Wie genau es zu dem Defekt kommen konnte, wird derzeit intern geprüft.

Notversorgung in sensiblen Bereichen

Trotz der Dunkelheit in weiten Teilen des Gebäudes bestand für die Patienten in kritischen Zuständen zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. In den sensiblen Bereichen des Krankenhauses, wie etwa den Intensivstationen oder Operationssälen, wurde die Stromversorgung lückenlos über ein unabhängiges Notfallsystem aufrechterhalten.

Gebrechen behoben

Nachdem die Techniker das Gebrechen behoben hatten, konnte der reguläre Spitalsbetrieb rasch wieder aufgenommen werden. Da der Ausfall zeitlich eng begrenzt war, kam es nach aktuellen Informationen zu keinen nennenswerten Verzögerungen bei Behandlungen oder Eingriffen. Dennoch hinterließen die zehn Minuten im Dunkeln bei vielen Betroffenen einen bleibenden Eindruck.