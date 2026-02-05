Aus Hühnermist Pellets gemacht

Die Preise für Pellets sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Genau hier tritt ein Start-up auf: Bei Pressgold wird aus Hühnermist hochwertiger Dünger: Das niederösterreichische Start-up verarbeitet jährlich rund tausend Tonnen Hühnermist zu organischen Pellets.

Die Preise für Pellets sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Hat man im August 2024 in Niederösterreich für eine Tonne Pellets 284,11 Euro gezahlt, so waren es im Februar und März knapp über 320 Euro pro Tonne. Teurer geworden sind Pellets auch im Dezember 2024 (290,63 Euro) zum Vergleichszeitraum Dezember 2025 (364,43 Euro). Dazu proPellets Austria Geschäftsführerin Doris Stiksl: "Der niedrige Preis im Dezember 2024 war auf den ganz milden Winter und die gut gefüllten Lager zurückzuführen.“ Die gut gefüllten Lager wiederum waren auf vorgezogene Einkäufe als Reaktion auf die Ukrainekrise zurückzuführen. „Das hat zu einer sehr schwachen Nachfrage geführt“, so die Geschäftsführerin.

Von proPellets heißt es weiter: „Trotz gestiegener Preise ist das Heizen mit Pellets noch deutlich günstiger für einen Haushalt, als im Vergleich zu einer Öl- oder Gasheizung“. Produziert wurden im Jahr 2024 286.627 Tonnen Pellets in Niederösterreich, im darauffolgenden Jahr waren es bereits 369.452 Tonnen Pellets.

Start-up-Idee "Pressgold"

Bei Pressgold wird aus Hühnermist hochwertiger Dünger: Das niederösterreichische Start-up verarbeitet jährlich rund tausend Tonnen Hühnermist zu organischen Pellets und schließt damit regionale Nährstoffkreisläufe. Durch Aufbereitung, Trocknung und Pelletierung entsteht ein hygienisiertes, geruchsarmes und gut lagerfähiges Düngemittel – eine praxisnahe Alternative zu mineralischen Düngern.

Beim Betriebsbesuch von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei Pressgold und der kooperierenden Ritt GmbH wurde dieses Modell regionaler Kreislaufwirtschaft vorgestellt. „Regionale Kreislaufwirtschaft ist von besonderer Bedeutung. Deshalb unterstützen wir in Niederösterreich gezielt innovative Projekte. Es freut mich sehr, dass es dem Start-up Pressgold gemeinsam mit der Ritt GmbH gelungen ist, ein Vorzeigebeispiel der regionalen Kreislaufwirtschaft zu etablieren“, so Mikl-Leitner.

„Hühnermistpellets waren der Ausgangspunkt unseres Unternehmens. Sie sind eine praxisnahe Alternative zu mineralischen Düngemitteln und stärken die regionale Landwirtschaft“, erklärt Geschäftsführer Florian Stöger. Pressgold leiste damit einen aktiven Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und zur nachhaltigen Nutzung vorhandener Ressourcen. Aufbauend auf diesem Ansatz wurde das Angebot später um Holzpellets erweitert. Diese werden aus regionalen Sägenebenprodukten hergestellt und als erneuerbarer Energieträger genutzt. Seit 2024 verfügt Pressgold über einen eigenen Silo-LKW, um Holzpellets flexibel und effizient direkt zu den Kundinnen und Kunden auszuliefern.