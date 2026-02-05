Urlaub am Bauernhof & Privatzimmer: neuer Tourismus-Fokus

Jede zehnte Nacht, die ein Gast in Niederösterreich verbringt, wird auf einem Urlaubsbauernhof oder in einer Privatunterkunft verbracht. In Niederösterreich haben sich bereits 21 Betriebe gezielt auf Urlaub am Biobauernhof spezialisiert.

Deshalb unterstütz die Niederösterreich Werbung die Aktivitäten des Landesverbandes für Urlaub am Bauernhof und Privatzimmervermietung und verlängert den bestehenden Kooperationsvertrag ab 1.1.2026 für weitere drei Jahre. Der Verband erhält jeweils 100.000 Euro aus dem Tourismus-Ressort von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und dem Landwirtschafts-Ressort von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (beide ÖVP). Mit der Verlängerung wird ein klarer Schwerpunkt auf Qualitätssteigerung, Weiterentwicklung der Betriebe und authentische Urlaubserlebnisse gesetzt. Ziel ist es, das Angebot nachhaltig weiterzuentwickeln und den steigenden Qualitätsansprüchen der Gäste weiterhin gerecht zu werden.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont anlässlich der Vertragsunterzeichnung: "Wer nach Niederösterreich kommt, sucht das Echte und Ehrliche – und findet es in unserer unvergleichlichen Landschaft und in der herzlichen Gastfreundschaft. Genau das bieten Urlaub am Bauernhof und die Privatzimmervermietung. Sie stehen für flexible, niederschwellige Angebote und bilden somit einen wesentlichen Bestandteil des touristischen Angebots in Niederösterreich. Bereits 21 Betriebe zeigen mit ihrem Schwerpunkt ‚Urlaub am Biobauernhof‘, wie dieses Angebot erfolgreich und zeitgemäß weiterentwickelt wird.“

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf erklärt: „Unsere Bäuerinnen und Bauern leisten tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für Lebensmittelsicherheit, Kulturlandschaft und die Identität unserer Regionen. Der laufende Ausbau von Urlaub am Bauernhof und der Privatzimmervermietung stärkt die Landwirtschaft als zusätzliches wirtschaftliches Standbein, schafft regionale Wertschöpfung und gibt Gästen einen authentischen Einblick in die Arbeit bäuerlicher Betriebe.“

Peter Höbarth, langjähriger Obmann des Landesverbandes für Urlaub am Bauernhof und Privatzimmervermietung in Niederösterreich, zeigt sich erfreut: „Als Schnittstelle zwischen Tourismus, Landwirtschaft und Politik sowie Betrieben und Gästen wollen wir Urlaub am Bauernhof und die Privatzimmervermietung aktiv weiterentwickeln. Durch die Unterstützung des Landes Niederösterreich können wir unsere Gastgeberinnen und Gastgeber – insbesondere bei der digitalen Transformation – auch in den nächsten drei Jahren gezielt unterstützen.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung ergänzt: „Die Nachfrage nach authentischen und naturnahen Urlaubsformen, wie sie Urlaub am Bauernhof und die Privatzimmervermietung bieten, wächst stetig – genauso wie der Qualitätsanspruch unserer Gäste. Deshalb liegt ein wesentlicher Fokus unserer Vereinbarung für die nächsten drei Jahre auch auf der konsequenten Weiterentwicklung der Qualitätsstrategie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“

Betriebe, die sich durch ein besonderes Qualitätsbewusstsein auszeichnen stellt die Niederösterreich Werbung mit ihren „Selected Stays“ kommunikativ in die Auslage. Unter den handverlesenen Unterkünften finden sich auch einige Urlaub am Bauernhof bzw. Privat zu Gast-Betriebe wie das Weinviertler Kellerstöckl Weingut Hindler in Schrattenthal, der Bauernhof Dissauer, Familie Rosinger, in St. Corona am Wechsel, das Naturhotel Gut Guntrams in Guntrams und die Boutique Hotel WeinSpitz in Spitz an der Donau. Neu dabei sind das Gästehaus Greisslerei Gösing in Fels am Wagram, das Ferienhaus Nestelberg 17 in Lackenhof und die chaLAAlets in Laa an der Thaya.

Der Landesverband für Urlaub am Bauernhof und Privatzimmervermietung in Niederösterreich wurde 1990 gegründet und vertritt die Interessen von derzeit 524 Mitgliedsbetrieben (319 Urlaub am Bauernhof, 205 Privatvermieter).

Urlaub am Bauernhof- und Privatzimmerbetriebe sind ein wichtiger Bestandteil des touristischen Angebots in Niederösterreich. Von Jänner bis November 2025 wurden in diesem Segment insgesamt knapp 704.400 Nächtigungen erzielt – das entspricht 10,3 Prozent aller Nächtigungen im Bundesland.

In Privatquartieren auf Bauernhöfen wurden im Zeitraum Jänner bis November 2025 insgesamt 126.700 Nächtigungen gezählt, ein Minus von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang ist jedoch damit zu begründen, dass immer mehr Bauernhöfe dem Trend folgen und vom klassischen Zimmer mit Frühstück auf die flexiblere Variante von Ferienwohnungen oder -häusern umsteigen. In Ferienwohnungen oder -häusern auf Urlaubsbauernhöfen wurde deshalb mit rund 81.700 Nächtigungen ein sattes Plus von knapp 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr in dieser Kategorie erzielt. Besonders dynamisch entwickelte sich 2025 der Bereich der privat geführten Ferienwohnungen und -häuser mit mehr als 212.700 Nächtigungen (+11 Prozent). In klassischen Privatquartieren (Zimmer mit Frühstück) wurden zusätzlich 283.200 Nächtigungen erzielt.