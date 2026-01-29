Budgetstreit: Trump und Demokraten steuern auf Einigung zu

US-Präsident Donald Trump und der Chef der oppositionellen Demokraten im Senat, Chuck Schumer, steuern einem Zeitungsbericht zufolge auf eine Einigung im seit Monaten immer wieder aufflammenden Budgetstreit zu

Damit könnte die am Freitag drohende Haushaltssperre abgewendet werden. Der Plan sehe vor, dass der Senat das Gesetz zur Finanzierung des Heimatschutzministeriums aus einem größeren Ausgabenpaket herauslöst, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Insider.

Der Kongress würde zudem eine kurzfristige Verlängerung für das Ministerium beschließen. Dies soll Zeit für Verhandlungen über Beschränkungen für die Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) schaffen, deren umstrittenes Vorgehen samt der Tötung zweier Menschen massive Proteste ausgelöst hat. Stellungnahmen des Präsidialamts und der Demokraten lagen zunächst nicht vor.

Hintergrund ist die Forderung der Demokraten nach neuen Auflagen für die Einsatzkräfte der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE sowie des Grenzschutzes. Sie hatten zuvor gedroht, die Finanzierung des Heimatschutzministeriums zu blockieren, was zu einem teilweisen Stillstand der Regierung (Shutdown) ab diesem Wochenende führen könnte. Die Kritik an den Behörden hatte sich zuletzt verschärft, nachdem am vergangenen Samstag in Minneapolis ein zweiter US-Bürger bei einem ICE-Einsatz getötet wurde. Schumer forderte, dass die Beamten künftig Körperkameras tragen, auf Gesichtsmasken verzichten und die gleichen Regeln für den Einsatz von Gewalt befolgen müssen wie die örtliche Polizei.