Weniger "Diesel-Freaks" in Niederösterreich unterwegs

Im vergangenen Jahr sind in Niederösterreich 53.947 Pkw und Kombifahrzeuge neu zum Verkehr zugelassen worden.

Wie der NÖ Wirtschaftspressedienst den vorliegenden Daten der Statistik Austria entnimmt, bedeutet dieses Ergebnis einen Zuwachs um 6.840 Autos oder 14,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024. Bundesweit zählte man 2025 genau 284.978 Pkw-Neuzulassungen, was ein Plus von 12,3 Prozent im Jahresvergleich ergibt.

Benzin-Hybridmotor auf Überholspur

Auf der Überholspur fahren in Niederösterreich besonders die Fahrzeuge mit Benzin-Hybridmotor (Elektro- und Benzinmotor). 2025 sind zwischen Enns und Leitha 18.064 Pkw mit dieser Antriebsart neu zugelassen worden – um 6.198 Stück oder 52,2 Prozent mehr als im Jahr davor.

Auch E-Autos Gewinner

Zu den Gewinnern zählten 2025 auch die Elektro-Autos: Bei ihnen ist die Zahl der Neuzulassungen von 7.717 auf 11.251 gestiegen. Das bedeutet einen Zuwachs um 3.534 oder 45,8 Prozent.

Abwärts mit Benzinern

Bergab geht es hingegen mit den Benzinern. Im Vorjahr wurden 17.050 der in Niederösterreich neu zugelassenen Pkw von Benzinmotoren angetrieben. Das war ein Rückgang um 1.246 Autos oder 6,8 Prozent.

Immer weniger Diesel-Freaks

Waren Niederösterreichs Autofahrer bis zum Jahr 2017 noch mehrheitlich "Diesel-Freaks“, verliert diese Antriebsart Jahr für Jahr mehr an Bedeutung. Bei den Neuzulassungen von Selbstzündern im Land gab es im Vorjahr ein starkes Minus um 1.581 Fahrzeuge oder 21,6 Prozent auf nur mehr 5.750.