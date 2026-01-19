Noch 10 Tage bis zur Austro Vin Tulln

Von 29.-31. Jänner 2026 ist es endlich soweit: Auf 18.000 m² präsentieren 240 Fachaussteller aus 14 Nationen mit 450 Marken die gesamte Wertschöpfungskette für den Wein- und Obstbau.

Damit ist die Austro Vin Tulln Österreichs größte Spezialmesse in der Landwirtschaft. Weltweit führende Unternehmen und Fachhändler präsentieren von der Pflanzung bis zur Ausschank ihre Produktinnovationen vor Ort und bieten beste Beratung aus erster Hand.

© Messe Tulln

Hochwertiges Fachprogramm

Ein hochwertiges Fachprogramm unter der Leitung der ideellen Träger: Weinbauverband Österreich und Bundesobstbauverband Österreich und in Kooperation mit der BOKU und den Fachschulen für Wein- und Obstbau rundet das Messekonzept ab. 40 Experten aus allen Fachbereichen präsentierten wissenschaftliche sowie praxisnahe Themen auf der Expertenbühne durchgängig an allen drei Messetagen.