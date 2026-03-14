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Polizeiabsperrung
© Getty

59-Jähriger

Wasserleiche aus der Traun geborgen

14.03.26, 15:41
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In Schleißheim (Bez. Wels-Land) ist am Freitag eine männliche Leiche aus der Traun geborgen worden.  

Beim Toten handelt es sich um einen 59-Jährigen aus Wels, bestätigte eine Polizeisprecherin der APA Medienberichte.

Wie der Mann ums Leben gekommen ist, war am Samstag noch nicht bekannt.

Es wurde eine Obduktion angeordnet, bei der die Todesursache festgestellt werden soll. Zur Frage, ob es Hinweise auf Fremdverschulden oder Suizid gibt, machte die Sprecherin keine Angaben.

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