Schnee bis in Tallagen – hier wird's jetzt weiß

Der Winter gibt sich noch nicht ganz geschlagen: Im Westen kann es jetzt bis in Tallagen schneien.

Eine nur langsam ziehende Störungszone bringt am Samstag im Westen und Südwesten dichte Wolken sowie nachmittags auch etwas Regen. In Vorarlberg sinkt die Schneefallgrenze bis zum Abend auf rund 500 bis 800m Seehöhe ab, sonst liegt sie meist noch zwischen 1.200 und 1.500m Seehöhe.

Überall sonst überwiegt noch der Sonnenschein, auch wenn einige hohe Wolkenfelder durchziehen und am Nachmittag Quellwolken entstehen. Der Wind bläst in Föhnstrichen entlang des Alpenhauptkammes sowie auch im Osten lebhaft bis kräftig aus Süd, sonst meist nur schwach bis mäßig.

Tageshöchsttemperaturen im Westen und Südwesten 8 bis 13 Grad, sonst 14 bis knapp 20 Grad, mit den höchsten Werten ganz im Osten.

Sonntag: Schneefall bis auf 500m

Auch am Sonntag liegt eine Störungszone über der Westhälfte Österreichs und verlagert sich kaum. Hier überwiegen meist die Wolken und aus der Nacht heraus regnet und schneit es zunächst noch regional, tagsüber kommt es nur noch zu lokalen Schauern über den Bergen. Schnee fällt zunächst auf 500 bis 900m, im Süden auf 1.200m Seehöhe herab. Freundlicher und sonniger ist es im Osten und Südosten. Hier scheint öfters die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost.

Frühtemperaturen minus 1 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen meist 7 bis 12 Grad, mit Sonne im Osten und Südosten 13 bis 16 Grad.

Störungseinfluss nimmt am Montag zu

Zu Beginn der Arbeitswoche nimmt der Störungseinfluss weiter zu. Dichte, mehrschichtige Wolken und nur kurze Auflockerungsphasen wechseln einander ab. Vielerorts muss auch mit Niederschlägen gerechnet werden, der Niederschlagsschwerpunkt liegt dabei am Vormittag im Südosten, am Nachmittag setzen von Westen her weiterer Regen und Schneefall ein. Die Schneefallgrenze sinkt vor allem in Vorarlberg, Tirol und Salzburg bis in einige Täler, sonst pendelt sie um 1.100m. Der Wind weht nördlich des Alpenhauptkammes mäßig aus West, im Süden bleibt er meist schwach.

Frühtemperaturen minus 1 bis plus 6, Tageshöchsttemperaturen 6 bis 12 Grad.