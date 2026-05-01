Mit Stalin, Mao und Marx: Linke-Skandal-Demo am 1. Mai

Während die SPÖ in Wien und die FPÖ in Linz zum 1. Mai luden, kam es in Wien zu einer linken Skandal-Demo mit Stalin, Mao und Marx.

© oe24

Der 1. Mai ist nicht nur Staatsfeiertag, sondern Tag der großen politischen Reden. Traditionell trifft sich die SPÖ am Wiener Rathaus. Mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Vizekanzler Andreas Babler begehen die Roten den Tag der Arbeit.

© oe24

© oe24

SPÖ gegen FPÖ

Die FPÖ macht den Roten nicht nur an der Wahlurne Konkurrenz bei den Arbeitern, sondern auch am 1. Mai. Herbert Kickl schwört seine "soziale Heimatpartei" in Linz auf einen heißen politischen Sommer ein.

© oe24

Linke Skandal-Demo

Parallel zu den Veranstaltungen der beiden politischen Schwergewichte kam es in Wien zu einer echten Skandaldemo. Vor der Oper marschierte das Linksaußen-Lager auf: Mit Palästina- und Kommunisten-Fahnen, Anti-Israel-Plakaten der Linkswende und einem riesigen Banner, das unter anderem Karl Marx, Lenin sowie Stalin und Mao zeigte.

© oe24

"Es lebe das internationale Proletariat", so die Kampfparole der radikalisierten Linken mit ihren Helden Stalin, Mao und Marx.