Kiefer Sutherland rockt heute Wien mit Whiskey-Laune und Ozzy-Tribute

Hollywood-Alarm! Heute holt oe24 Kiefer Sutherland in die SimmCity. Ein "Heimspiel" mit den ersten Hörproben der neuen CD „Grey“ und den Klassikern von Phil Collins, Garbage oder Ozzy Osbourne!

„Ich habe ja in den 90er-Jahren für den Dreh von ,Drei Musketiere‘ mehr als drei Monate bei euch gelebt und mich sofort in Wien verliebt!“ Hollywood-Legende Kiefer Sutherland zündet heute mit dem oe24-Konzert in der Wiener SImmCity ein „Heimspiel“ „Ich mache ehrliche Countrymusik und singe fast nur über Whisky gibt der singende Schauspieler die Direktiven zur neuen Show „Love Will Bring You Home“, mit der er sein auch schon 8. Österreich-Konzert feiert.

© Getty Images

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"Das ist viel mehr als ein Hobby. Sonst hätte ich mir nicht schon drei Alben und an die 500 Konzerte angetan!" erklärt Sutherland seinen „Saitensprung“ nach TV- und Kino-Hits wie „24“, „Young Guns“ oder „Flatliners“. In Wien setzt er gleich neun (!) Songs der für 29. Mai erwarteten neuen CD „Grey“ auf die Setlist. Auch die aktuelle Single „Simpler Time“. Dazu gibt’s Cover-Versionen von Garbage („Only Happy When It Rains“) oder Phil Collins („In The Air Tonight“) und ein Tribute an Ozzy Osbourne. Mit der ergreifenden Hommage “See You On The Other Side“.