Wien-Konzert abgesagt: Drama um Grammy-Legende Christopher Cross

Ein Hauch von Grammy-Glanz sollte durch den Wiener Gasometer wehen: Christopher Cross, der Mann hinter Welthits wie „Sailing“, sollte seine zeitlosen Balladen für eine exklusive Show in die Hauptstadt bringen. Jetzt der Schock für die Fans: Das Cross-Konzert in Wien ist abgesagt.

Die Wiener Fans hätten sich freuen dürfen, denn ein wahrer Gigant der Musikgeschichte sollte sich im Gasometer die Ehre geben. Das Konzert von Christopher Cross am Mittwoch in der Raiffeisen Halle des Wiener Gasometers muss allerdings abgesagt werde, das erfuhr oe24.

Gegenüber oe24 erklärt der Veranstalter: "Chris wird es heute nicht schaffen. Er und der Arzt gaben ihr Bestes, aber es geht leider nicht." Hintergrund: Cross musste auch kürzlich sein Budapest-Konzert absagen.

Kurz darauf erklärt Cross auf Facebook:

"Ich habe mich von meiner gestrigen Erkrankung noch nicht wieder erholt."

Ein historischer Grammy-Erfolg

Cross' Aufstieg begann 1980 mit einem Paukenschlag. Mit seinem Debütalbum räumte der Texaner gleich fünf Grammys ab. Cross war damit der erste Künstler überhaupt, dem der Triumph in den sogenannten „Big Four“ gelang – inklusive Album und Song des Jahres für seinen Klassiker „Sailing“. In seiner beeindruckenden Karriere verkaufte er über zehn Millionen Alben und prägte mit seiner unverwechselbaren Stimme eine ganze Ära.

Von Hollywood bis Wien

Nicht nur im Radio, auch auf der Leinwand und im TV feierte Cross Erfolge. Gemeinsam mit Burt Bacharach schrieb er den Oscar-prämierten Song „Arthur’s Theme“. Seine Musik untermalte zudem Serienhighlights wie Growing Pains, wo er für „Swept Away“ eine Emmy-Nominierung erhielt. Nach einer längeren Pause, bedingt durch die Pandemie, kehrte der virtuose Gitarrist auf die Bühne zurück.