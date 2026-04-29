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Nach Krebs-Schock: Thomas Gottschalk sagt Bühnen-Comeback ab

Sehr kurzfristig

Nach Krebs-Schock: Thomas Gottschalk sagt Bühnen-Comeback ab

Von
29.04.26, 15:39
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Thomas Gottschalk wollte bald wieder auf die Bühne zurückkehren. Doch daraus wird vorerst nichts – der Moderator hat seinen geplanten Auftritt abgesagt. 

Eigentlich war geplant, dass Thomas Gottschalk die Preisverleihung „Goldener Ochsensepp“ moderiert, die am Freitag, 9. Mai, stattfinden sollte. Nun sagte er den Auftritt kurzfristig ab.

Absage kurz vor Termin

Wie berichtet wird, erklärte Gottschalk: Er werde sich „vor dem Herbst nicht öffentlich auf die Bühne stellen“. Weiter heißt es: „Weder für Kurz noch für jemanden anderen! Danach schauen wir mal, was die Gesundheit macht“.

Nach Krebs-Schock: Thomas Gottschalk sagt Bühnen-Comeback ab
© oe24

Die Veranstaltung wurde inzwischen auf September verschoben. Laut Holm Dressler plane man weiterhin mit Gottschalk – sofern es seine Gesundheit zulässt.

Rückzug aus Öffentlichkeit

Bereits im Dezember hatte sich der Moderator im RTL-Format „Denn sie wissen nicht, was passiert“ aus dem Fernsehen verabschiedet. Zuvor hatte er angekündigt, sich vom „Samstagabend-Entertainment“ zurückziehen zu wollen.

Krebserkrankung bekannt gemacht

Im November machte Gottschalk seine Erkrankung öffentlich. Bei ihm wurde ein epitheloides Angiosarkom festgestellt – ein bösartiger Tumor der Blutgefäße.

Nach Krebs-Schock: Thomas Gottschalk sagt Bühnen-Comeback ab
© oe24

Zum TV-Abschied erklärte er auf Instagram, sich „sechs Monate ausschließlich“ um seine Genesung kümmern zu wollen. Gleichzeitig kündigte er an: „Vergesst nicht, dass ich so plane wie mein Freund, der Terminator: I'll be back!!!“

Die Rückkehr auf die Bühne bleibt damit vorerst offen.

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