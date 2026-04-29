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“Ciao Mamma”: Paolo Scariano zündet Muttertags-Konzert
© ORF

Konzert-Hit

“Ciao Mamma”: Paolo Scariano zündet Muttertags-Konzert

Von
29.04.26, 13:52
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Paolo Scariano liefert eine musikalische Umarmung zum Muttertag und stimmt am 10. Mai im Wiener Theater Akzent den emotionellen Galaabend “Ciao Mamma” an. 

Eine musikalische Umarmung zum Muttertag – das verspricht der austro-sizilianische Tenor Paolo Scariano und stimmt am 10. Mai, also am Muttertag im Theater Akzent den Galaabend “Ciao Mamma” an. Ein ganz besonderes Konzert – voller Gefühl, Wärme und Liebe., bei dem der Finalist aus ORF-Sendung „Die große Chance“ auch den Kinderchor “Vivid Voices” und die Band “Dolce Vita Club” mit dabei hat.

“Ciao Mamma”: Paolo Scariano zündet Muttertags-Konzert
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“Ciao Mamma”: Paolo Scariano zündet Muttertags-Konzert
© Fechter Management

Einen neuen Hit ja sowieso. Als Einstimmung liefert Scariano seine Debüt-Single „Edge of The Unknown. Ein emotionaler Crossover-Hit der getragen von kraftvollem Gesang und einer dynamischer Produktion modernen Pop mit klassischen und opernhaften Elementen verbindet. Eine filmische Klangästhetik.

“Ciao Mamma”: Paolo Scariano zündet Muttertags-Konzert
© Fechter Management

Die Live-Premiere steigt am 10. Mai beim Muttertags-Konzert im Wiener Theater Akzent, mit dem der singende Meeresbiologe Scariano das italienische Lebensgefühl direkt nach Wien bringt

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