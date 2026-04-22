10 Jahre nach Märchen: Leicester steigt in 3. Liga ab

Premier-League-Champion von 2016 spielte im Vorjahr noch im Oberhaus

Zehn Jahre nach dem Sensationstitel in der Premier League ist Leicester City in die Drittklassigkeit abgestürzt. Nach einem 2:2 zu Hause gegen Hull City kann der Tabellenvorletzte den Klassenerhalt in Englands zweiter Liga zwei Runden vor Saisonende nicht mehr erreichen. Leicester spielte in der Vorsaison noch in der Premier League. 2021 holte der Club außerdem den Titel im FA Cup. Bei den größten Erfolgen der Club-Historie war mit Christian Fuchs auch ein Österreicher dabei.

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Im Februar waren Leicester wegen Verstoßes gegen die Finanzregeln im Zusammenhang mit dem Aufstieg in der Saison 2023/24 sechs Punkte abgezogen worden. Der Verein scheiterte mit seinem Antrag auf Aufhebung dieser Strafe und blieb in der Abstiegszone.

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Leicester hatte in der Saison 2015/16 völlig überraschend den Meistertitel in der Premier League gewonnen. Herausragend war Torjäger Jamie Vardy. Fuchs hatte als Linksverteidiger der "Foxes" ebenfalls großen Anteil an der Sensation. Nach dem FA-Cup-Sieg fünf Jahre später verabschiedete sich Österreichs Ex-Teamkapitän vom Club und ging in die US-Major-League-Soccer.