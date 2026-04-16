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Möbelmuseum zeigt Designwunder der Nachkriegszeit
© SKB

Wien in den 50ern

Möbelmuseum zeigt Designwunder der Nachkriegszeit

16.04.26, 10:48
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Aufbruch nach dem Krieg: Ab heute zeigt das Möbelmuseum Wien, wie aus Trümmern und Zuversicht eine einzigartige Designkultur entstand. 

"Made in Austria: Möbeldesign 1948–1960" heißt die neue Sonderausstellung – und sie ist ein Muss für alle Designfans! Rund 130 Objekte zeigen, wie kreative Köpfe und traditionelle Werkstätten trotz Kriegszerstörung, Hunger und Not Großartiges schufen. Kuratorin Eva Ottillinger schwärmt: "Am meisten hat mich die ungeheure Zuversicht dieser Zeit beeindruckt."

Espresso gegen Kaffeehaus – Kultur-Clash in Wien

Italienische Espresso-Kultur trifft auf Wiener Kaffeehausromantik – die 50er waren auch ein Designkampf! Star-Designer Oswald Haerdtl entwarf Wiens erstes Designer-Espresso am Kohlmarkt und revolutionierte die Innenraumgestaltung. Teile seines Mobiliars sind jetzt in der Ausstellung zu sehen.

Frauen im Designschatten!

Möbeldesign war damals Männersache – doch die Ausstellung rückt bewusst die wenigen Frauen ins Rampenlicht: Architektinnen wie Anna-Lülja Praun und die legendäre Margarete Schütte-Lihotzky zeigen, dass auch Frauen die Epoche prägten!

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