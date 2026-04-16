Bellaria: Wiener Kino Ikone ist zurück!

Endlich! Nach jahrelangem Umbau sperrt heute das legendäre Bellaria Kino in Wien-Neubau wieder auf – und das pünktlich zum 115. Geburtstag!

Modernster Projektor, 116 neue Sitzplätze und ein brandneuer Barbereich – das Traditionskino hinter dem Volkstheater erstrahlt in neuem Glanz! Betreiberin Sophie Stejskal kann ihren Stolz kaum verbergen: "Wir setzen ein starkes Zeichen für kulturelle Vielfalt und freuen uns riesig, das Kino in seinem 115. Jubiläumsjahr mit neuester Technik ausgestattet wieder eröffnen zu können." Die Wiener Kino-Ikone ist zurück – schöner denn je! Für den neuen Barbetrieb holte man sich Gastro-Profis ins Boot: Moritz Baier und Daniel Botros vom angesagten Café Liebling sorgen dafür, dass das Bellaria weit mehr als ein Kinobesuch wird – ein echter Treffpunkt für Wien!

Klassiker und Arthouse – Kino wie es sein soll!

Der Kinosaal wurde restauriert und ist jetzt überaus bequem - und bietet moderne Technik.

© Bellaria Kino/StefanieWeberhofer

Programmatisch kehrt das Bellaria zu seinen Wurzeln zurück: Arthousefilme, Repertoire-Kino und Klassiker aus 100 Jahren Filmgeschichte kommen auf die Leinwand. Zur Wiedereröffnung läuft "The Love That Remains" – ein Auftakt, der Programm ist!

Jahrelange Verzögerung – jetzt ist es soweit!

Eigentlich hätte das Kino schon 2022 aufsperren sollen – doch Lüftung, Schalldämmung und Elektrik machten den Betreibern einen Strich durch die Rechnung. Trotz Förderung der Stadt Wien und erfolgreicher Crowdfunding-Aktion zog sich die Modernisierung in die Länge. Heute ist das Warten endlich vorbei! Juhu!