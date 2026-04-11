Teenager (19) stirbt bei Frontal-Crash mit Mercedes

19-jähriger Kosovare war mit seinem Pkw gegen Lkw geprallt

Ein 19-jähriger Pkw-Lenker ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Alkoven (Bezirk Eferding) ums Leben gekommen. Der junge Mann aus dem Kosovo war gegen 6.40 Uhr mit seinem Auto (Mercedes E-Klasse) auf der B129 in Richtung Eferding unterwegs gewesen. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen Sattelschlepper, der von einem 63-jährigen Serben gelenkt worden war, teilte die Polizei mit.

© FF Alkoven/Hermann Kollinger

Der 19-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Lenker aus dem Wrack, er starb aber noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Chauffeur erlitt einen Schock, hieß es von der Polizei.