Erster Pfeiler der Mauthausener Brücke fertig

Meilenstein geschafft: Riesenprojekt liegt voll im Zeitplan – und die Bilder von der Pontonbrücke mitten in der Donau sind spektakulär.

Starke Nachricht aus Mauthausen! Nach rund acht Monaten Bauzeit ist der erste Strompfeiler der Donaubrücke fertiggestellt – und das Mega-Projekt liegt voll im Zeitplan! Seit August 2025 laufen die Arbeiten, 2028 soll der große Tragwerkstausch folgen.

Landbauer und Steinkellner jubeln

© Land OÖ

NÖ Verkehrs-Landesrat Udo Landbauer (FPÖ) ist begeistert: "Der planmäßige Baufortschritt ist ein starkes Signal für die gesamte Region. Die Donaubrücke ist eine unverzichtbare Verbindung für Pendler, Betriebe und den gesamten Wirtschaftsstandort!" OÖ Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) legt nach: "Dass wir voll im Zeitplan liegen, zeigt eindrucksvoll, mit welcher Professionalität und Präzision hier gearbeitet wird!" Und ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Judith Engel macht klar: "Schritt für Schritt schaffen wir die Grundlage, um die Donaubrücke als zentrale Verbindung zwischen den beiden Bundesländern zu sichern."

Spektakuläre Baustelle mitten in der Donau

Was hier technisch abgeht, ist beeindruckend! Highlights der Mega-Baustelle:

Pontonbrücke aus verbundenen Schiffen bringt Bagger und Material mitten in die Donau

100-Tonnen-Seilbagger bohrt Großbohrpfähle mit 1,2 Metern Durchmesser durch den Granit-Flussboden

380 Meter Gesamtlänge der Bohrpfähle

940 Kubikmeter Beton allein im ersten Pfeiler – plus 426 Kubikmeter in den Bohrpfählen

225 Tonnen Bewehrungsstahl verbaut

Seit Mitte Mai steht der neue Pfeiler erstmals frei im Donauwasser – der Spundwandkasten wurde abgebaut!

Was noch kommt

Noch ist viel zu tun: Insgesamt werden sieben Pfeiler und zwei Widerlager von den ÖBB verstärkt. Parallel laufen bereits die Arbeiten an drei weiteren Strompfeilern und drei Vorlandpfeilern auf Hochtouren.Das große Finale: 2028 nehmen Niederösterreich und Oberösterreich gemeinsam den Tragwerkstausch vor – dann wird die Donaubrücke Mauthausen fit für die nächsten Jahrzehnte! Eine Brücke, zwei Bundesländer, ein Ziel: moderne Infrastruktur für Generationen!