NEOS: "Europa für NÖ-Schüler zum Anfassen"

Die NEOS NÖ wollen einen Gratis-Brüssel-Trip für NÖ-Schüler.

Mit der Initiative "Klassenzimmer Europa" wollen die Pinken Niederösterreichs Schülerinnen und Schüler direkt ins Herz der EU bringen – nach Brüssel, live und hautnah!

Die Forderung ist klar

NEOS-Politikerin Collini und EU-Parlamentarier Helmut Brandstätter machen gemeinsam Druck: 100 Euro pro Kind soll das Land NÖ als Zuschuss für Klassenfahrten nach Brüssel ab der 9. Schulstufe springen lassen – als Ergänzung zur Bundesförderung "Europa erleben". Collinis Botschaft: "Zu viele Menschen haben kein klares Bild davon, was die Union macht. Erst wenn man Europa vor Ort erlebt, wird sichtbar, welchen Wert ein starkes, geeintes Europa für uns alle hat!"

Seitenhieb gegen die FPÖ

EU-Parlamentarier Brandstätter wird deutlich – und nimmt die FPÖ ins Visier: Deren EU-Bashing schade vor allem Österreich selbst! Sein Argument: Jeder fünfte Job hänge am EU-Export. "Ein Besuch in Brüssel zeigt den Jungen, dass dort keine Bürokraten sitzen, sondern Menschen an ganz konkreten Verbesserungen arbeiten!"

Das steckt noch im Paket

Neben den Brüssel-Trips fordern NEOS noch mehr:

Europa-Schwerpunkttage an Schulen

Schulpartnerschaften innerhalb der EU

Fortbildungen für Lehrkräfte

Erasmus+-Offensive für Lehrlinge

Mittelfristig könnte rund die Hälfte der 15.500 Schüler pro Jahrgang von der Förderung profitieren!

NÖ schöpft sein Potenzial nicht aus

Collini macht klar: Niederösterreich liege im Herzen Europas und könnte Schrittmacher sein – diese Rolle werde derzeit aber nicht ausgefüllt. Die NÖ-Landesregierung sei gefordert, endlich mehr Initiative zu zeigen! Europa lernen, Europa erleben, Europa verstehen – NEOS machen Druck für die Jugend!