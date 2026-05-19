Glamour, Federn & Transparenz: Das sind die schönsten Looks aus Cannes 2026

Das Blitzlichtgewitter an der Côte d'Azur ist in vollem Gange. Noch bis zum 23. Mai verwandelt sich die französische Riviera in den ultimativen Hotspot für Hollywood-Größen, Topmodels und Fashion-Ikonen. Wir zeigen Ihnen die spektakulärsten Red-Carpet-Momente von Heidi Klum, Bella Hadid und Co.

Die Filmfestspiele in Cannes sind berühmt-berüchtigt für ihren strengen Dresscode: Keine freizügige Kleidung, keine überdimensionierten Roben mit kilometerlangen Schleppen und schon gar keine Turnschuhe. Doch genau diese modischen Fesseln scheinen die Stars Jahr für Jahr zu kreativen Höchstleistungen anzuspornen. Das beweisen die atemberaubenden Looks der diesjährigen Filmfestspiele einmal mehr. Hier sind die absoluten Fashion-Highlights aus Cannes 2026:

Heidi Klum: Eine funkelnde Göttin auf dem roten Teppich

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Wo sie auftaucht, sind alle Kameras auf sie gerichtet. Die GNTM-Chefin gehört längst zum festen Cannes-Inventar und enttäuschte auch in diesem Jahr nicht. Heidi entschied sich für ein goldenes, aufwendig besticktes Kleid, das sich wie eine zweite Haut an ihren Körper schmiegte. Das strukturierte, korsettähnliche Oberteil sorgte für eine perfekte Silhouette, während ein eleganter weißer Umhang dem Look eine königliche Aura verlieh.

Demi Moore im bizarren Feder-Look

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Bisher hatte Demi Moore den diesjährigen roten Teppich mit farbenfrohen und gewagten Looks dominiert. Doch nun zeigte sich die „The Substance“-Schauspielerin, die in der Jury für die Goldene Palme sitzt, von ihrer düsteren Seite. Ihr Outfit: eine elegante, taillierte schwarze Hose, gepaart mit einem asymmetrischen Federoberteil. Eine Kaskade aus schwarzen Federn fiel dramatisch über ihre Schulter bis hinab zu ihren Füßen. Ein Look, der an einen mystischen schwarzen Raben erinnerte und bewies, dass Demi auch modisch furchtlos ist.

Bella & Yolanda Hadid: Süßer Mutter-Tochter-Moment

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Aww-Faktor hoch tausend! Für den emotionalsten Red-Carpet-Auftritt sorgten Supermodel Bella Hadid und ihre Mutter Yolanda bei der Chopard Miracle Gala. Es war ihr erster gemeinsamer roter Teppich seit Jahren! Yolanda strahlte vor Selbstbewusstsein in einem roten Hemdkleid, während Bella in einem goldenen Vintage-Traum aus dem Haute-Couture-Archiv von Elie Saab allen die Show stahl. Die beiden zeigten sich eng umschlungen, tauschten vertraute Blicke und sogar ein Küsschen für die Fotografen aus.

Kristen Stewart: Spiel mit dem Feuer (und den Regeln)

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Was wären die Filmfestspiele ohne einen kleinen Skandal? Schauspielerin Kristen Stewart nahm die berühmte "No-Nude-Rule" des Festivals dieses Jahr nicht ganz so genau. In einem transparenten, schwarz-roten Kleid aus dem Hause Chanel testete sie gekonnt die Grenzen des strengen Dresscodes aus. Ein Look, der provozierte, faszinierte und definitiv im Gedächtnis bleibt.

Die weiteren Red-Carpet-Königinnen

Aber auch viele weitere Stars warfen sich in Schale.

Cannes 2026: Die schönsten Looks am Red Carpet 1/5

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Dass Schwarz auf dem roten Teppich alles andere als langweilig ist, bewies Adriana Lima, die bei der Vorführung von „Garance“ in einem atemberaubenden trägerlosen Kleid für puren Hollywood-Glamour sorgte. Auch unsere ewige Red-Carpet-Queen Cate Blanchett sorgte bei derselben Premiere für Hingucker: Sie schwebte in einer maßgeschneiderten Kreation von Givenchy by Sarah Burton über die Treppen des Palais des Festivals.

Für das wilde Fashion-Statement sorgte inzwischen Carla Bruni. Wir lieben Animal-Print, und Carlas Zebra-Look von Roberto Cavalli war ein absoluter Volltreffer, der durch funkelnden Schmuck von Chopard perfekt abgerundet wurde.

Die Filmfestspiele in Cannes laufen noch bis zum 23. Mai. Wir dürfen gespannt sein, welche modischen Meisterwerke uns in den letzten Tagen des Festivals noch erwarten.