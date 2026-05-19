Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Seien Sie endlich geduldiger! Und auch etwas mehr Sinn für Romantik!

Seien Sie endlich geduldiger! Und auch etwas mehr Sinn für Romantik! Beruf: Cool bleiben! Ein kleiner Schritt zurück könnte heute hilfreich sein.

Cool bleiben! Ein kleiner Schritt zurück könnte heute hilfreich sein. Fitness: Lassen Sie heute allen Stress los und gestehen Sie sich mehr Ruhe zu!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Fürsorglichkeit annehmen! Es tut Ihnen sicher gut, verwöhnt zu werden.

Fürsorglichkeit annehmen! Es tut Ihnen sicher gut, verwöhnt zu werden. Beruf: Achtsames Miteinander! Mit gutem Teamgeist läuft alles viel besser.

Achtsames Miteinander! Mit gutem Teamgeist läuft alles viel besser. Fitness: Gehen Sie es heute gemächlicher an! Ein guter Tag, um sich zu pflegen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Einfühlsam! Es ist wichtig, die Bedürfnisse des Partners wahrzunehmen!

Einfühlsam! Es ist wichtig, die Bedürfnisse des Partners wahrzunehmen! Beruf: Verwenden Sie mehr Sorgfalt auf Details! Achtsamkeit ist das Thema.

Verwenden Sie mehr Sorgfalt auf Details! Achtsamkeit ist das Thema. Fitness: Schauen Sie besser auf Ihre Ernährung, essen Sie heute in aller Ruhe!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Genießen Sie das Miteinander! Man ist Ihnen bestimmt sehr gewogen.

Genießen Sie das Miteinander! Man ist Ihnen bestimmt sehr gewogen. Beruf: Bringen Sie neue Ideen ein, Ihre Anregungen sind sicher willkommen!

Bringen Sie neue Ideen ein, Ihre Anregungen sind sicher willkommen! Fitness: Versorgen Sie sich gut mit ausgewogener Ernährung und Vitaminen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Man lässt sich gerne verwöhnen. Bauen Sie also auf Ihre Großzügigkeit!

Man lässt sich gerne verwöhnen. Bauen Sie also auf Ihre Großzügigkeit! Beruf: Ermutigung ist jetzt besonders wichtig. Sparen Sie also nicht mit Lob!

Ermutigung ist jetzt besonders wichtig. Sparen Sie also nicht mit Lob! Fitness: Weniger Druck, mehr Sorgfalt! Achten Sie gut auf Ihre Bedürfnisse!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Mehr Achtsamkeit ist gefragt. Sie wissen ja, was der Partner braucht.

Mehr Achtsamkeit ist gefragt. Sie wissen ja, was der Partner braucht. Beruf: Punkten Sie mit Verständnis! Hilfsbereitschaft kommt bestimmt gut an.

Punkten Sie mit Verständnis! Hilfsbereitschaft kommt bestimmt gut an. Fitness: Ihr Magen ist heute empfindlicher. Ernähren Sie sich also bewusster!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Mit freundlichen Worten lassen sich Stimmungsschwankungen überwinden.

Mit freundlichen Worten lassen sich Stimmungsschwankungen überwinden. Beruf: Halten Sie sich mit Kritik zurück! Anerkennung erreicht sicher mehr.

Halten Sie sich mit Kritik zurück! Anerkennung erreicht sicher mehr. Fitness: Schonen Sie sich und nehmen Sie ein entspannendes Schönheitsbad!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nutzen Sie heute Ihre Chance, das Miteinander nachhaltig zu stärken!

Nutzen Sie heute Ihre Chance, das Miteinander nachhaltig zu stärken! Beruf: Sie haben das richtige Gespür, bringen Sie sich aber diplomatisch ein!

Sie haben das richtige Gespür, bringen Sie sich aber diplomatisch ein! Fitness: Lassen Sie sich nicht stressen! Regenerationsmaßnahmen haben Vorrang.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bestürmen Sie Ihr Gegenüber nicht! Einfühlsame Zuwendung mag man.

Bestürmen Sie Ihr Gegenüber nicht! Einfühlsame Zuwendung mag man. Beruf: Ein gutes Arbeitsklima ist am wichtigsten. Also den Teamgeist stärken!

Ein gutes Arbeitsklima ist am wichtigsten. Also den Teamgeist stärken! Fitness: Langsamer und mehr Augenmerk auf Versorgung und Wohlbefinden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie geduldiger und verständnisvoll! Kritik wäre nur destruktiv.

Seien Sie geduldiger und verständnisvoll! Kritik wäre nur destruktiv. Beruf: Informieren Sie sich gut, bevor Sie reagieren! Fragen Sie auch nach!

Informieren Sie sich gut, bevor Sie reagieren! Fragen Sie auch nach! Fitness: Mars bringt einen Energieschub. Trotzdem erst mal gelassen zur Sache!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Nehmen Sie sich Zeit, fühlen Sie sich in Wünsche Ihres Partners ein!

Nehmen Sie sich Zeit, fühlen Sie sich in Wünsche Ihres Partners ein! Beruf: Achten Sie auf Reaktionen anderer, gehen Sie freundlich darauf ein!

Achten Sie auf Reaktionen anderer, gehen Sie freundlich darauf ein! Fitness: Tun Sie mehr für Ihr Wohlbefinden: Mehr Schlaf und gute Ernährung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sie sollten Ihr Herz weit öffnen, denn die Liebe klopft wieder an.

Sie sollten Ihr Herz weit öffnen, denn die Liebe klopft wieder an. Beruf: Ihre Empathie ist Ihr großes Plus. Seien Sie für Sorgen anderer da!

Ihre Empathie ist Ihr großes Plus. Seien Sie für Sorgen anderer da! Fitness: Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Schönheit! Neues Styling inklusive.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.